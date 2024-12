Khai trương cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn tại thành phố Hòa Bình

Những năm gần đây, thành phố Hòa Bình đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy về tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế đặc thù, nguồn lao động dồi dào, tạo chuyển biến thực chất trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp.

Lễ khai trương cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn Tiến Ngân tại tòa C chung cư Sao vàng, tổ 5, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình. Ảnh: Phạm Hoài.



Trong đó, chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, an toàn phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo quy hoạch; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học; giám sát, dự báo, phòng trừ hiệu quả sâu bệnh trên cây trồng; phát triển các sản phẩm chăn nuôi chủ lực, có lợi thế của thành phố theo hướng tập trung, quy mô, theo chuỗi giá trị.

Xây dựng, phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp thành phố Hòa Bình là một trong những giải pháp để phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh và bền vững. Do đó, khai thác ưu thế địa danh gắn với tên gọi sản phẩm nhằm khai thác, phát triển danh tiếng của sản phẩm là xu hướng đã và đang được nhiều địa phương ưu tiên áp dụng, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Một trong những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước và điều kiện thực tế của địa phương với mục đích quảng bá và giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, sản phẩm chứng nhận nhãn hiệu của thành phố và bán các nông sản, thực phẩm an toàn có nguồn gốc rõ ràng, sản phẩm OCOP, sản phẩm chứng nhận nhãn hiệu,VietGAP, hữu cơ, trong và ngoài tỉnh, đó là xây dựng và phát triển cửa hàng nông sản an toàn trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Bà Trịnh Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hòa Bình phát biểu tại Lễ khai trương. Ảnh: Phạm Hoài.

Phát biểu tại Lễ khai trương, bà Trịnh Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hòa Bình chia sẻ: Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 06/8/2022 của Tỉnh ủy Hòa Bình về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025", Hội Nông dân thành phố đã rà soát và chỉ đạo Hội Nông dân phường Dân Chủ tiến hành khảo sát địa điểm và nhu cầu của hộ kinh doanh trên địa bàn. Trong đó, hộ kinh doanh Tiến Ngân (tố 4, phường Dân Chủ) đã có nguyện vọng xây dựng cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn và có đề xuất hỗ trợ các bước xây dựng cửa hàng gửi Hội Nông dân phường Dân Chủ.

Sau khi được Thường trực Thành ủy, Hội Nông dân tỉnh chấp thuận; Hội Nông dân thành phố đã chỉ đạo Hội Nông dân phường và cửa hàng tiến Ngân, triển khai các bước xây dựng cửa hàng. Hội Nông dân thành phố đã giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân phường hỗ trợ các bước cho chủ hộ kinh doanh, đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí để phục vụ xây dựng cửa hàng như: Biển bảng, tem truy xuất thông tin, giá, kệ để hàng... Sau một thời gian khẩn trương chuẩn bị, đến nay cửa hàng đã cơ bản hoàn hoàn thành, tổ chức khai trương và đi vào hoạt động theo đúng cam kết, nội quy.

"Việc đưa vào hoạt động Cửa hàng cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn Tiến Ngân sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động liên kết, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm nông sản có chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm của nông dân trên địa bàn thành phố đến người tiêu dùng", Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hòa Bình nhấn mạnh.

Phát biểu tại Lễ khai trương, ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình cho biết: Thời gian qua, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, Hội Nông dân tỉnh cùng Hội Nông dân thành phố luôn đồng hành cùng bà con nông dân trong việc nâng cao năng lực sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất nông sản an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để bà con nông dân tiếp cận với các thị trường tiêu thụ uy tín. Cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn Tiến Ngân là một ví dụ tiêu biểu cho việc kết nối chặt chẽ giữa Hội Nông dân với hội viên nông dân, giữa sản phẩm nông sản chất lượng và nhu cầu tiêu thụ của thị trường.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình phát biểu tại Lễ khai trương cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn Tiến Ngân. Ảnh: Phạm Hoài.

Ông Tuấn nhấn mạnh, bên cạnh việc duy trì hoạt động cửa hàng ổn định và hiệu quả, việc bảo vệ thương hiệu cũng như logo của Hội Nông dân Việt Nam được gắn trên biển hiệu cửa hàng, là điều vô cùng quan trọng.

Các cấp Hội Nông dân thành phố Hòa Bình và chủ cửa hàng cần hết sức quan tâm đến việc bảo vệ uy tín thương hiệu, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ cửa hàng phát triển và duy trì hoạt động lâu dài, hiệu quả.

Việc bảo vệ thương hiệu Hội Nông dân không chỉ giúp xây dựng niềm tin với người tiêu dùng mà còn thúc đẩy các mô hình sản xuất sạch, an toàn, góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững.

Các đại biểu cắt băng khai trương cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn Tiến Ngân. Ảnh: Phạm Hoài.



Tại Lễ khai trương, cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn Tiến Ngân cam kết thực hiện nghiêm túc sản xuất, chế biến và kinh doanh những mặt hàng nông sản đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và những sản phẩm được phép kinh doanh; không sử dụng phẩm màu độc hại, các chất phụ gia, hóa chất không rõ nguồn gốc, ngoài danh mục cho phép trong sản xuất, bảo quản, chế biến thực phẩm theo đúng quy định.

Không sản xuất, kinh doanh, thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng, đúng cam kết ký kết hợp đồng; chấp hành việc kiểm tra giám sát của Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình, Hội Nông dân thành phố Hòa Bình và các cơ quan chức năng...

Các đại biểu tham quan các sản phẩm trưng bày tại cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn Tiến Ngân. Ảnh: Phạm Hoài.

Cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn Tiến Ngân nằm trong chuỗi các cửa hàng nông sản an toàn mà Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ xây dựng tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Các sản phẩm trưng bày tại cửa hàng là sản phẩm sạch, an toàn, sản phẩm OCOP, đạt tiêu chuẩn VietGAP do nông dân trong thành phố và các địa phương trong tỉnh, một số tỉnh, thành trong nước sản xuất...

Cửa hàng được khai trương và đi vào hoạt động sẽ là điểm giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm nông sản có chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, rõ nguồn gốc xuất xứ tới người tiêu dùng.