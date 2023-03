Khám sữa non Alpha Lipid Lifeline - Sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng

Hàng loạt hoạt động được triển khai để người tiêu dùng hiểu hơn về kháng thể

New Image International hiện đang một trong những công ty top đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cung cấp các sản phẩm thực phẩm bổ sung cải thiện sức khỏe cho người tiêu dùng. Thấu hiểu tầm quan trọng về kháng thể cũng như mong muốn lan tỏa, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng Việt về các kiến thức sức khỏe, tăng cường dinh dưỡng, bổ sung và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, New Image tiên phong triển khai đồng loạt các hoạt động ý nghĩa xoay quanh sứ mệnh để người tiêu dùng hiểu hơn về kháng thể .

Từ giữa năm 2022, New Image và nhãn hàng Alpha Lipid Lifeline đã tổ chức, triển khai các sự kiện, chương trình để giúp mọi người mọi nhà chú ý hơn đến việc tăng cường đề kháng mỗi ngày. Trong chuỗi sự kiện này, một số hoạt động điển hình được nhắc tới đó là 2 buổi tọa đàm được tổ chức hợp tác cùng Bộ Y Tế. Song song với đó là các hoạt động bên lề gây được tầm ảnh hưởng và thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng đó là Ngày hội kháng thể cùng chuyến xe kháng thể, một "sứ giả" cực kỳ thú vị mang thông điệp kháng thể đi khắp Việt Nam với hành trình đi dọc đất nước.

Kết quả của chuỗi sự kiện này đó là thu hút được sự tham gia của hàng trăm gia đình tham gia và đồng hành cùng chuỗi sự kiện. Chương trình được đánh giá khá thành công khi phần nào đã lan tỏa được vai trò của việc chủ động bổ sung kháng thể mỗi ngày của New Image với các hoạt động cực kỳ đa dạng và phong phú. Không chỉ vậy, qua loạt hoạt động này, New Image International đã thành công đưa Alpha Lipid Lifeline đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Thông qua Chuyến xe kháng thể của New Image, người tiêu dùng hiểu hơn về sản phẩm, hiểu được việc bổ sung kháng thể sẽ góp phần tạo thành thành trì kháng thể vững chãi, dày đặc, chắc chắn, để che chở, bảo vệ cho mọi người, mọi nhà. Với mục tiêu tăng cường nhận biết về vai trò kháng thể với mỗi cá nhân New Image đã đồng thời nhấn mạnh lợi ích của sản phẩm đồng thời lan tỏa những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng.

Sữa non Alpha Lipid Lifeline - Sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng

Trong hành trình tìm kiếm và đến gần hơn với khách hàng, Alpha Lipid Lifeline đã vinh dự nhận được giải thưởng "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng" do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) trao tặng. Đây là dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện, không phân biệt đối tượng nên bất kỳ ai cũng có thể an tâm sử dụng khi có nhu cầu cải thiện sức khỏe cho chính bản thân và cả gia đình.

Sứ mệnh cao cả trong hành trình bảo vệ sức khỏe toàn diện

Là dòng sữa đến từ New Zealand, nơi có nguồn sữa dồi dào và phong phú nhất thế giới với nhiều trang trại bò tươi mát, sữa non Alpha Lipid Lifeline chính là một trong những dòng sản phẩm sữa sạch, an toàn được rất nhiều chuyên gia đánh giá cao.

Hình ảnh thiết kế của chuyến xe được chính công ty sáng tạo dựa trên nguồn gốc và tính năng sản phẩm Alpha Lipid Lifeline với trang trại bò sữa ở New Zealand, thiên nhiên trong lành, xanh mát tạo cảm giác gần gũi cho mọi người. Ngay trên thông tin trên thân xe cũng có chủ đề chính mà New Image luôn cố xây dựng: "Kháng thể chủ động, mỗi người mỗi ngày" và mang nó len lỏi từng con đường vùng đất.

Thanh Hương Shop chia sẻ, Alpha Lipid Lifeline có thể thích hợp sử dụng đến mọi đối tượng, cụ thể hơn là trẻ nhỏ từ 3 tuổi trở lên. Trẻ em đang gặp các vấn đề về còi xương, thấp bé, biếng ăn, hay bệnh thì Alpha Lipid Lifeline chính là người bảo mẫu vô cùng tuyệt vời để giúp các ba mẹ có thể phát triển toàn diện cho con mình.

Hơn bao giờ hết, phụ nữ có thai hay đang cho con bú cũng là đối tượng nên sử dụng Alpha Lipid Lifeline để có nhiều dinh dưỡng, đem đến nguồn sữa tốt nhất cho trẻ. Sữa non Alpha Lipid Lifeline hứa hẹn sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời trong hành trang bảo vệ sức khỏe cho mọi gia đình hiện nay.

Sản phẩm alpha lipid được Thanh Hương Shop phân phối luôn kèm hóa đơn và mã code đầy đủ, đóng gói cẩn thận, giao hàng tận nơi trên toàn quốc và đặc biệt là miễn phí giao hàng, nhận hàng mới thanh toán nên yên tâm về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Thanh Hương đem lại cho khách hàng.