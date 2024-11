Khánh Hòa: Trao tặng sinh kế cho 3 hộ ngư dân nghèo ở huyện Vạn Ninh

Tại thôn Đầm Môn (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa và xã Vạn Thạnh tổ chức chương trình trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ sinh kế cho hộ ngư dân nghèo của địa phương.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ 2 tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa tặng quà cho học sinh

Tại chương trình, đoàn đã trao tặng 100 phần quà gồm: Áo phao, vở học cho các em học sinh và trao tặng 3 sinh kế cho các hộ ngư dân nghèo, mỗi sinh kế trị giá 5 triệu đồng; tổng giá trị thực hiện chương trình là 35 triệu đồng.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện Vạn Ninh và lãnh đạo xã Vạn Thạnh tặng quà cho học sinh

Đây là hoạt động nằm trong chương trình An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai, những suất quà tặng cho học sinh và sinh kế tặng cho ngư dân nghèo là tấm lòng của cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ và các nhà hảo tâm của tỉnh Lâm Đồng dành cho ngư dân xã Vạn Thạnh với mong muốn được chia sẻ, tiếp sức cho ngư dân nghèo có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ học sinh là con em ngư dân trong học tập qua đó giúp ngư dân an tâm vươn khơi, bám biển; chung tay tham gia bảo vệ, gìn giữ chủ quyền biển đảo quê hương.