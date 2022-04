Ươm mầm những ước mơ vùng cao

Trong chuyến công tác mới đây, chúng tôi thực sự ấn tượng với mô hình “Con nuôi Công an” của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La. Dù thực hiện chưa lâu, nhưng mô hình đã mang đến cho những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn một mái ấm yêu thương; ở đó các em được quan tâm, chăm sóc và được tạo cơ hội để học tập, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.

Trong số các em được lực lượng Công an tỉnh Sơn La nhận nuôi, có 4 cháu được bố trí, sắp xếp ở và sinh hoạt tại Tiểu đoàn cơ động. Hoàn cảnh khác nhau nhưng điểm chung của 4 cháu đều là có tuổi thơ cơ cực, khó khăn.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La thường xuyên quan tâm, động viên các cháu được Công an tỉnh đón về chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: MP)

Trong đó, cháu lớn nhất là Lò Thị Diệp (học sinh lớp 8) đến từ bản Hua Pát, xã Chiềng En, huyện Sông Mã (Sơn La) mồ côi bố lúc 1 tuổi, mẹ bị kết án về tội mua bán trái phép chất ma túy, thụ án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên, sau đó chuyển đến Trại giam Ninh Khánh (Hà Nội) và ốm, chết trong trại giam.

Hai cháu ít tuổi nhất cũng là hai anh em ruột là Nguyễn Hoài Nam (10 tuổi) và Nguyễn Nam Thành (8 tuổi) sống ở Thành phố Sơn La thì mồ côi bố, mẹ bỏ nhà ra đi từ lúc hai anh em còn nhỏ…

Trên cơ sở nắm bắt địa bàn và đề xuất từ cơ sở, đầu tháng 9/2021, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã quyết định đón 4 cháu về trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc. Việc làm này không những mang đến cho các cháu một điểm tựa vững chắc để hướng tới tương lai tươi sáng mà còn tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ.

Đến nay, sau hơn nửa năm được các cô, các chú Công an đón về nuôi, cả 4 cháu đều đã quen với cuộc sống tập thể. Học kỳ 1 vừa qua, cháu Lò Thị Diệp đã đạt danh hiệu Học sinh Giỏi. Các cháu đều tự giác học tập tiến bộ; được thầy cô, bạn bè quý mến.

Bà Nguyễn Thị Mẫn, bà nội của cháu Nguyễn Hoài Nam và em Nguyễn Nam Thành xúc động chia sẻ: “Gia đình chúng tôi biết ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và các cô, các chú công an đã quan tâm, nhận nuôi và cho các cháu của tôi cũng như những đứa trẻ mồ côi khác một cuộc đời thứ hai”.

Được biết, đến nay, Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành rà soát và nhận đỡ đầu nuôi dưỡng 10 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa, không có người nuôi dưỡng, bảo hộ, sống lang thang, không có nhà cửa do cha mẹ mất sớm, nghiện ma túy, đang chấp hành án phạt tù, bỏ rơi trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong đó trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc 4 cháu tại Công an tỉnh; phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đón 3 cháu vào sinh sống và học tập tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La, hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng, chăm sóc cho 3 cháu tại huyện Sông Mã.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn được Công an tỉnh đón về chăm sóc. (Ảnh: MP)

Quá trình tổ chức nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đảm bảo đúng thủ tục pháp lý theo yêu cầu của pháp luật, quyền trẻ em. Công an tỉnh Sơn La sẽ bảo trợ cho các cháu đến 18 tuổi, bố trí nơi ăn, nghỉ cho các cháu; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để được học tập văn hóa, hỗ trợ, định hướng, tư vấn nghề nghiệp cho các cháu sau khi trưởng thành; tổ chức các hoạt động chăm sóc, vui chơi, văn hóa văn nghệ…; chăm sóc sức khỏe định kỳ, thực hiện đầy đủ quyền lợi cho các cháu.

Theo đồng chí Đại úy Mai Nguyễn Ngọc Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh, thời gian đầu, các cháu chưa quen với nề nếp sinh hoạt của lực lượng vũ trang. Nhưng, dần dần, cuộc sống của các cháu cũng đi vào nền nếp nhờ sự quan tâm của những đoàn viên, hội viên… Đến nay, các cháu đã thực sự bắt nhịp với cuộc sống mới. Các cháu đã không ngừng tiến bộ cả trong cuộc sống và học tập tại nhà trường.

Có thể thấy, mô hình “Con nuôi Công an” tuy mới được thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc và tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”. Từ chương trình giàu ý nghĩa nhân văn này, nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Công an tỉnh Sơn La nhận nuôi giờ đây đã có thêm một mái ấm, một gia đình mới để được quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ như bao em nhỏ khác.

Điều này không chỉ giúp các em có điều kiện sinh hoạt, học tập tốt hơn mà còn tiếp sức, nuôi dưỡng và chắp cánh cho những ước mơ vượt lên số phận, trở thành người con có ích để mai này góp sức xây dựng quê hương. Trò chuyện với chúng tôi, cô bé Lò Thị Diệp xúc động tâm sự: “Con ước mơ và sẽ cố gắng học thật giỏi để có thể trở thành một nữ chiến sỹ Công an nhân dân như các mẹ, các cô đang nuôi dưỡng, chăm sóc chúng con”.

Được biết, trên cơ sở những kết quả bước đầu, thời gian tới, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Công an tỉnh Sơn La sẽ rà soát, nhân rộng mô hình “Con nuôi Công an” với những hình thức, cách làm phù hợp.

Cùng với việc động viên, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên trong toàn lực lượng, Công an tỉnh Sơn La sẽ tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tiếp tục nâng cao chất lượng các mô hình hiện có.

Qua đó, vừa góp phần phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự và an ninh xã hội ở cơ sở; vừa lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, góp phần tô đẹp hơn hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.