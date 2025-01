Được biết vào đầu tháng 11/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, phát hiện một số người dân vay tiền trực tuyến qua các App, với lãi suất lên đến trên 500%/năm.

Ông Tạ Hồ Nam, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Đà Nẵng trao Bằngkhen cho Công an TP Đà Nẵng.Ảnh: ĐT

Khi người vay không trả lãi đúng hạn, các đối tượng đã ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe doạ, khủng bố tinh thần con nợ và người thân của họ.

Đến ngày 20/11/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP xác lập chuyên án để điều tra đường dây tội phạm nói trên. Tuy nhiên, sau khi xác định đây là đường dây quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương trên cả nước, nên đã báo cáo và được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an các địa phương tổ chức đấu tranh.

Gần 200 đối tượng có liên quan tại thời điểm bị bắt giữ.Ảnh: ĐT

Đến 9 giờ, 30 phút, ngày 11/01/2024, Bộ Công an đã huy động 250 CBCS của các đơn vị thuộc Công an TP Đà Nẵng, Cục Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động số 29, Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh, lực lượng hình sự Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, đồng loạt đột kích 9 địa điểm hoạt động các các đối tượng tại 2 địa phương nói trên.

Theo đó đã triệt phá toàn bộ đường dây tổ chức cho vay lãi nặng, do Wang YunTao (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) điều hành, bắt giữ đối tượng cầm đầu và 192 đối tượng khác có liên quan. Đến ngày 13/01/2024, tất cả các đối tượng đã được di lý về TP Đà Nẵng phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra xác định, đường dây hoạt động "tín dụng đen" do Wang YunTao và 01 đối tượng người Trung Quốc khác cầm đầu, đã giải ngân khoảng 9.000 tỷ đồng, với gần 2 triệu lượt vay trên cả nước, để thu lợi bất chính khoảng 2.500 tỷ đồng.

Wang YunTao – 01 trong 02 đối tượng cầm đầu đường dây.Ảnh: ĐT

Ban Chuyên án đã tạm giữ 68 tỷ đồng cùng nhiều tang vật chứng có liên quan; đồng thời ra quyết định khởi tố 34 bị can về tội "cho vay lãi nặng"…