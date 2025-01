Khi chế biến các món kho, đặc biệt là kho cá, kho thịt, màu sắc của món ăn luôn là yếu tố quan trọng. Thường thì nhiều người phải sử dụng phương pháp thắng đường để có màu sắc hấp dẫn cho món kho.

Tuy nhiên, có một loại quả rất quen thuộc trong vườn nhà có thể giúp bạn kho cá thịt lên màu đẹp mà không cần phải thắng đường, đồng thời tạo ra hương vị đặc trưng, thơm ngon, đó chính là quả me.

Thêm 1 loại quả này vào nồi, kho cá thịt nhanh nhừ, không cần thắng đường vẫn lên màu đẹp

1. Me - Quả dễ tìm trong vườn nhà

Me là một loại quả quen thuộc trong các gia đình Việt, dễ dàng tìm thấy trong vườn hoặc mua ở các chợ. Quả me chua có vỏ ngoài nhẵn, màu nâu nhạt, bên trong chứa thịt quả màu vàng sáng và hạt cứng. Me có vị chua đặc trưng, rất hợp để tạo hương vị cho các món kho, đặc biệt là kho cá thịt.

Chắc hẳn, không ít người đã quen thuộc với việc sử dụng me trong các món ăn hàng ngày như canh me, lẩu me hay kho cá, kho thịt.

2. Cách kho cá thịt với me

Để kho cá thịt mà không cần thắng đường nhưng vẫn có màu đẹp và hương vị thơm ngon, bạn chỉ cần sử dụng me đúng cách. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách làm món kho với me:

Nguyên liệu kho cá:

1 quả me chín (hoặc 2 quả tùy vào số lượng cá/thịt)

500g cá hoặc thịt (có thể chọn cá lóc, cá thu, thịt ba chỉ, sườn non,...)

2-3 củ hành tím, băm nhỏ

1-2 nhánh tỏi băm nhỏ

2-3 quả ớt tươi (tùy chọn)

Gia vị: Nước mắm, đường, tiêu, bột ngọt, dầu ăn, hành lá

Cách kho cá:

Chuẩn bị nguyên liệu: Cá sau khi làm sạch, cắt khúc vừa ăn, có thể ướp với chút muối, tiêu, hành tím băm và 1 muỗng nước mắm. Nếu kho thịt, cắt thịt thành miếng vừa ăn và cũng ướp tương tự với gia vị. Me cho vào tô nhỏ, thêm một ít nước ấm, dùng muỗng nghiền cho me tan ra, lọc lấy nước cốt me.

Phi thơm gia vị: Cho dầu ăn vào nồi, đun nóng rồi cho hành tím và tỏi băm vào phi thơm. Nếu bạn thích vị cay nồng, có thể thêm ớt vào lúc này.

Cho cá/thịt vào kho: Sau khi hành tỏi đã thơm, cho cá (hoặc thịt) vào nồi, đảo đều cho thịt thấm gia vị. Khi cá đã săn lại, đổ nước cốt me vào nồi, để nước kho ngập khoảng 2/3 nguyên liệu.

Kho món ăn: Để lửa nhỏ, kho món ăn trong khoảng 30-40 phút đến khi cá thịt mềm và nước kho sệt lại. Nếu thấy thiếu nước, bạn có thể thêm chút nước dừa tươi để món kho thêm thơm ngon.

Hoàn thành: Sau khi món kho đạt độ mềm và sệt, bạn có thể nêm lại gia vị cho vừa ăn. Món kho sẽ có màu sắc hấp dẫn, nhờ vào nước cốt me, không cần phải thắng đường mà vẫn lên màu đẹp mắt.

Trình bày: Đặt món kho ra đĩa, rắc thêm tiêu và hành lá cắt nhỏ lên trên để trang trí và tăng thêm hương thơm.



3. Lý do me giúp kho cá thịt lên màu đẹp

Me có một lượng axit tự nhiên và sắc tố màu vàng đặc trưng. Khi kho cá thịt với me, nước cốt me không chỉ giúp tạo hương vị chua thanh mà còn làm món ăn có màu sắc hấp dẫn, vàng nâu, đẹp mắt mà không cần phải thắng đường. Nhờ vào sự kết hợp giữa vị chua của me và các gia vị khác, món kho của bạn sẽ có một hương vị đặc biệt, thơm ngon, dễ ăn.

4. Lợi ích khi dùng me trong món kho

Tiết kiệm thời gian: Bạn không cần phải thắng đường mà vẫn có món kho với màu sắc đẹp mắt, tiết kiệm thời gian và công sức.

Tăng thêm hương vị: Me không chỉ giúp món kho có màu đẹp mà còn tạo một hương vị chua dịu, cân bằng với vị mặn mà của nước mắm, làm cho món ăn đậm đà hơn.

Dinh dưỡng: Me có nhiều vitamin C, chất xơ và khoáng chất, rất có lợi cho sức khỏe, giúp món ăn thêm phần bổ dưỡng.

Với quả me, bạn không chỉ làm món kho thơm ngon mà còn tiết kiệm thời gian, công sức mà vẫn đảm bảo được màu sắc hấp dẫn cho món ăn. Chắc chắn món cá thịt kho me sẽ là một lựa chọn thú vị cho bữa cơm gia đình của bạn!