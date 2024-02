Khởi tố, bắt 2 đối tượng lừa bán đất chiếm đoạt tiền

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với 2 đối tượng là Trần Bùi Hoài Phương (SN 1981, trú phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) và Trần Đình Huy (SN 1982, trú xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức ký hợp đồng đặt cọc.

Lực lượng Công an Quảng Nam làm việc, khám xét nhà của Trần Bùi Hoài Phương (SN 1981, trú phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: CAQN



Quá trình điều tra ban đầu, lực lượng Công an Quảng Nam xác định Trần Bùi Hoài Phương và Trần Đình Huy lợi dụng chính sách của Nhà nước về đất đai, đã yêu cầu nhiều người đặt cọc tiền khi mua đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, đối với Trần Đình Huy, sau khi đã thỏa thuận bán thửa đất thuộc khu dân cư thôn Phú Bình, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ (chủ sở hữu là ông Trương H.) cho anh B.Q.T với giá 1,1 tỷ đồng và nhận trước 500 triệu đồng tiền cọc để làm thủ tục tách thửa và sang tên cho anh T., nhưng Huy đã không thực hiện đúng như thỏa thuận mà tiếp tục bán thửa đất này cho một người khác.

Công an Quảng Nam đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Trần Đình Huy (SN 1982, trú xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức ký hợp đồng đặt cọc. Ảnh: CAQN

Đối với Trần Bùi Hoài Phương, sau khi thỏa thuận bán thửa đất số 95, tờ bản đồ số 38, thuộc khu dân cư Đông Yên, phường Hoà Thuận, thành phố Tam Kỳ cho 2 người dân là chị B.T.T.H và H.T.T.H với giá hơn 1,6 tỷ đồng và yêu cầu đặt cọc số tiền 800 triệu đồng để Phương làm thủ tục tách thửa; nhưng sau đó Phương tiếp tục bán lại thửa đất trên cho một người khác để tiêu xài cá nhân và trả các khoản nợ trước đó.

Tiếp đó, sau khi bán thửa đất trên, nhưng Phương vẫn thoả thuận và nhận đủ số tiền hơn 1,6 tỷ đồng của 2 người dân đã đặt cọc trước đó để làm thủ tục. Ngoài ra, Phương và Huy đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác trên địa bàn.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Phương, Huy và những người giúp sức có liên quan.