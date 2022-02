Khởi tố Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình

Ông Trần Duy Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình vừa bị khởi tố để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình.

Ông Trần Duy Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NB

Ngoài ra, cùng tội danh trên, ông Nguyễn Phú Hùng và Đinh Huy Hùng đều là Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình cũng bị khởi tố.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã công bố các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nói trên. Đồng thời, tiến hành khám xét nơi làm việc của các bị can tại trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình.

Ông Trần Duy Tuấn (sinh năm 1978) trước đó là Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình, ngày 3/2/2021 được Bộ Công thương tiếp nhận và bổ nhiệm chức Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình theo Quyết định số 359/QĐ-BCT ngày 3/02/2021.