Khởi tố hình sự vụ lừa đảo tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường

Ngày 9/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố hình sự để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường (xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) do Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng bất động sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) làm chủ đầu tư.

Cụ thể, Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CSĐT do thượng tá Nguyễn Quốc Cường – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An nêu rõ, thời gian qua, Công an tỉnh Long An đã nhận được đơn tố cáo của các cá nhân mua dự án Hưng Thịnh Cát Tường tố cáo các cá nhân là giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng sang nhượng điểm kinh doanh tại chợ trả góp dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường.

Công an tỉnh Long An đã khởi tố hình sự vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã tiến hành xác minh và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CSKT về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường theo quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017).

Theo thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Long An, các cá nhân bị người dân tố cáo của Công ty Hưng Thịnh gồm: Nguyễn Kim Phượng, Nguyễn Thị Kim Liên, Lê Hữu Hào, Nguyễn Phú Thuận, Trần Văn Tuấn.

Được biết, những cá nhân bị tố cáo nêu trên là giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh theo từng giai đoạn, đã đứng ra ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thu tiền của khách hàng.

Như Dân Việt đã có nhiều bài phản ánh, hàng trăm khách hàng mua nền đất tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường đã làm đơn tố cáo Công ty Hưng Thịnh vẽ dự án ma bán cho họ. Đặc biệt là Công ty Hưng Thịnh đã vẽ 27 ha dự án trên giấy rồi rao bán cho khách hàng. Số tiền mà Công ty Hưng Thịnh chiếm đoạt của khách hàng ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Sự việc bắt đầu vỡ lỡ từ năm 2018 và kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Hàng trăm khách hàng đã nhiều lần tập trung trước cửa các cơ quan nhà nước tỉnh Long An căng băng rôn cầu cứu chính quyền tỉnh này yêu cầu xử lý Công ty Hưng Thịnh gây nên tình trạng tập trung đông người.