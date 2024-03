Khởi tố nam thanh niên liên quan vụ nữ sinh lớp 10 từng có báo mất tích

Ngày 2/3, nguồn tin của PV Dân Việt cho hay, liên quan đến vụ việc em V.T.M.L. (học sinh lớp 10, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng ở thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) mất tích, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với N.N.H. (20 tuổi, trú tại thị trấn Ia Kha) về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Qua điều tra ban đầu, H. có quan hệ yêu đương với em L. Sau đó, hai người trốn nhà, rủ nhau đi chơi nhiều ngày. Vì gia đình mất liên lạc, nghĩ em L.mất tích nên đã trình báo cơ quan chức năng.

N.N.H. bị khởi tố về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Ảnh: Công an huyện Ia Grai

Như Dân Việt đã đưa tin, trưa 24/2, em L. chạy xe máy đến trường THPT Huỳnh Thúc Kháng để học tập. Tuy nhiên, đến 16h cùng ngày, giáo viên chủ nhiệm thông báo với gia đình là em không đến lớp.

Sau đó, đến tối gia đình không thấy em L. về nên đã tổ chức tìm kiếm đồng thời gọi điện, nhắn tin nhưng đều không tìm hay liên lạc được. Do vậy, gia đình đã đến Công an xã Ia Tô trình báo sự việc và Công an huyện Ia Grai cũng có đăng tải thông báo tìm người.

Trưa ngày 26/2, ông V.V.N (bố em L.) đã tìm thấy em tại phòng trọ của một bạn nữ ở thị trấn Ia Kha. Tại thời điểm này, tinh thần em L. khá hoảng loạn.