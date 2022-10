Khởi tố người đàn ông dùng búa sát hại cháu bé 5 tuổi

Sáng 29/10, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Văn Xanh (40 tuổi, trú tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về tội "Giết người".

Lực lượng công an bắt đối tượng Trần Văn Xanh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nói: "Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm giữ đối tượng Xanh. Sau đó, công an sẽ đưa đối tượng này đi giám định về tâm thần, nhưng thời gian giám định phải mất 1 tháng để các y, bác sĩ sử dụng các biện pháp y vụ rồi mới có thể kết luận đối tượng Xanh có bị bệnh hay không.

Các quyết định trên cũng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng cấp phê chuẩn. Hiện tại sức khỏe của ông Cao V.X. đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe yếu nên chưa thể lấy lời khai của ông X. về sự việc này".

Trước đó, lúc 16h30' ngày 20/10, tại khu vực tổ dân phố Thuận An, Trần Văn Xanh đã dùng búa đánh vào đầu cháu Cao T.M. và ông X. khiến cháu M. tử vong và ông X. bị thương nặng.