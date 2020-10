Khởi tố người phụ nữ xúi con trộm tiền của bà già bán nước

Theo điều tra, An có quan hệ vợ chồng với Trang Thanh Liêm. Cháu T.T.P. (SN 2011) là con ruột của em gái Liêm và cả hai nhận là con nuôi. Gia đình của An sống tạm ở khách sạn tại quận Bình Tân, TP.HCM. An khai sử dụng ma túy được 1 năm nay và hay mua từ "mối" sử dụng cùng chồng.

An tại cơ quan công an.

Khoảng 18h ngày 23/9, An không có xe đi làm, nên mượn xe của bạn rồi chở P. đi cùng. Khi đến đầu hẻm 420 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, cả hai dừng lại trước tiệm tạp hoá của bà T.T.T.M. (SN 1962, ngụ quận 3) mua cà phê.

Trong lúc bà M. lúi húi pha cà phê, P. chỉ tay vào bịch đựng tiền đặt gần đó. An nói "để mẹ lấy cho", nhưng P. đã nhanh tay cầm lấy rồi leo lên xe ngồi. An giả vờ nói với bà M. rằng, bận đi mua bánh mì, lát sau sẽ quay lại lấy cà phê, rồi tẩu thoát. Đi được một đoạn, An dừng xe xem lại tài sản bên trong, có 185.000 đồng và 3 thẻ cào điện thoại tổng mệnh giá 60.000 đồng.

Clip vụ việc.

Toàn bộ diễn biến vụ trộm cắp được camera an ninh ghi lại, bà M. cũng tới công an trình báo.

Chiều 30/9, Công an quận 3 cùng Công an quận Bình Tân phát hiện An ở bãi xe khách sạn nằm trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hoà B nên bắt giữ. Kiểm tra trong túi vải của An, công an thu 1 gói nilon chứa tinh thể không màu. Qua giám định, tinh thể không màu là ma túy ở thể rắn, loại Methamphetamine và có khối lượng 0,6g.

An khai mua số ma túy trên của người phụ nữ tên Vân (không rõ lai lịch) với giá 200.000 đồng để sử dụng nhưng bị công an bắt giữ.



Công an quận Bình Tân đã ra quyết định tạm giam 3 tháng đối với An để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.