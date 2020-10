TP.HCM: Người đàn ông nghiện nặng 65 tuổi mang nhiều tiền án, cầm đầu băng trộm cắp

Đây là một trong những thành quả của Công an quận 3 trong đợt cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Đối tượng Bình tại cơ quan công an.

Đồng bọn của Bình bị bắt gồm: Trần Văn Hồng (SN 1964, ngụ quận 3), Nguyễn Hoài Tâm (SN 1977) và Nguyễn Minh Hòa (là em rể của Tâm, SN 1986, cùng ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Trong đó, Bình và Hồng là người nghiện ma túy nặng và mang nhiều tiền án, tiền sự về tội Trộm cắp tài sản.

3 đối tượng trong băng nhóm do Bình cầm đầu.

Theo điều tra, sáng 29/9, Bình và Hồng cùng nhau sử dụng ma túy. Sau đó, cả hai rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Bình có nhiệm vụ cảnh giới, còn Hồng tìm cách lấy trộm tài sản.

Đến 13h40 cùng ngày, cả hai đi tới một căn nhà trên đường Trần Quốc Toản, quận 3, phát hiện có một xe máy dựng trước cửa. Lúc này, Hồng dùng đoản phá khóa xe, trộm xe tẩu thoát. Trên đường tẩu thoát, Bình gọi cho Tâm nói bán xe và hẹn nhau ở ngã tư Bà Hom, quận 6.

Khi tới nơi, Bình nói bán xe với giá 4 triệu đồng, nhưng Tâm biết xe trộm cắp nên chỉ mua với giá 3 triệu đồng. Sau đó, Tâm mang xe về nhà ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để sửa lại, bán cho Hòa với giá 8 triệu đồng. Dù biết là xe gian không có đăng ký, không có biển số, nhưng Hòa vẫn mua.

Gần 20 xe máy các loại bị thu giữ.

Bằng nghiệp vụ, công an bắt giữ Hồng vào chiều cùng ngày. Từ lời khai của Hồng, 3 hôm sau, trinh sát bắt giữ được Bình. Tại công an, cả hai khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản ở khắp các quận, huyện TP.HCM.

Ngày 3/10, trinh sát tiếp tục bắt giữ được Tâm và Hòa. Tại công an, Tâm và Hòa khai nhận mua xe máy trộm cắp của Bình, Hồng để sửa chữa bán lại cho người khác kiếm lời. Khám xét nơi ở của Tâm và Hòa, công an thu gần 20 xe máy, nhiều xe bị đục số máy, số khung…, cùng nhiều tang vật khác.

Hiện, công an đang điều tra mở rộng vụ việc.