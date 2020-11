Khởi tố tài xế xe tải kéo lê cô gái đi xe máy trong gầm 50m

Chiều 30/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam tài xế Nguyễn Văn Hiền (32 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo đó, khoảng 8h45 ngày 23/11, Hiền chạy xe tải BKS: 43C-119.91 trên đường Điện Biên Phủ theo hướng trung tâm TP Đà Nẵng về cầu vượt Ngã ba Huế.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Đức Trung (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê), xe tải của Hiền tông xe máy BKS: 92B1-266.07 do chị Đào Thị Lành (SN 1994, trú tỉnh Quảng Nam) chạy, đang dừng đèn đỏ.

Chị Lành bị cuốn vào gầm xe tải, chết tại chỗ, xe máy bị kéo lê quãng đường hơn 50m.

Qua điều tra, tài xế Hiền khai nhận do muốn vượt đèn vàng nên cho ô tô tải chuyển làn và không quan sát dẫn đến tai nạn.

Clip: Xe tải cuốn xe máy vào gầm, kéo lê hàng chục mét (Nguồn: Facebook)