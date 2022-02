Phan Sào Nam quay trở lại trại giam chấp hành nốt thời hạn tù

Liên quan đến việc giảm án cho Phan Sào Nam, ngày 9/9/2021, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã công bố quyết định kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng các nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025, một số ủy viên Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo và cán bộ TAND tỉnh Quảng Ninh, do đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; vi phạm các quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh Quảng Ninh; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong việc xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân Phan Sào Nam khi không đủ điều kiện.

Trong đó, thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông, bà: Hoàng Văn Tiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh; Phạm Thị Hương Giang, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó chánh án TAND tỉnh; Nguyễn Trí Chinh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó chánh án TAND tỉnh; Nguyễn Thúy Hằng, Bí thư Chi bộ, Chánh tòa Dân sự và Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án, TAND tỉnh Quảng Ninh.

Cũng liên quan vụ tha tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam, cuối năm 2021Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 cán bộ công an tỉnh.

Trong đó, đại tá Đào Văn Lý (trưởng phòng, phó thủ trưởng thường trực Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ) và thượng tá Hoàng Phương Nam (trưởng Công an huyện Hạ Hòa, cựu phó trưởng phòng, cựu phó thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ) bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Đại tá Nguyễn Văn Trường (cựu giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ) và thượng tá Thạch Văn Thắng (cựu phó giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ) bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.