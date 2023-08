Khởi tố vụ án mật ong giả làm bằng đường mạch nha

Hình ảnh bắt quả tang cơ sở làm mật ong giả tại Hoài Đứcvu

Ngày 7/8, thông tin từ Tổng Cục Quản lý thị trường cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Hoài Đức vừa ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" xảy ra tại thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Vụ việc do Đội Quản lý thị trường số 24, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phát hiện, xử lý.

Cụ thể, Quyết định khởi tố vụ án được cơ quan Cảnh sát ra ngày 3/8/2023. Đồng thời, Cơ quan này cũng ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Phan Quyết, thường trú tại thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội về tội danh "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" quy định tại khoản 2 Điều 193 Bộ luật hình sự.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, vụ việc được phát hiện từ tháng 6/2022. Đội Quản lý thị trường số 24, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma tuý, Công an huyện Hoài Đức bất ngờ tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất mật ong Hoa Nhãn tại Thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức do ông Nguyễn Phan Quyết sinh năm 1972 làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chuyên kinh doanh mật ong giả này không có biển hiệu, cũng như địa chỉ rõ ràng.

Những chai mật ong giả làm bằng đường mạch nha

Lực lượng Quản lý thị trường đã bắt quả tang cơ sở đang sản xuất mật ong giả từ đường, nha và nước cốt mạch nha pha theo tỷ lệ.

Chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ về đăng ký kinh doanh cũng như hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của nguyên liệu, hàng hoá tại cơ sở. Kiểm đếm thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận hơn 2.000 lít mật ong Hương Nhãn đã được đóng gói thành phẩm. Trên nhãn hàng hoá ghi công dụng là bồi bổ cơ thể chống quá trình lão hoá cho hệ tiêu hoá và tuần hoàn. Dùng để Điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng. Nơi sản xuất thể hiện trên nhãn là xã Ông Đình, Khoái Châu, Hưng Yên. Địa chỉ này khác xa so với địa điểm mà cơ sở đang sản xuất.

Theo tìm hiểu, với mỗi thùng nha 70kg sẽ cho ra lò khoảng 45 lít mật ong giả. Một chai mật ong 1 lít được cơ sở bán ra với giá 99.000 đồng. Đặc biệt, 100% hàng hoá của cơ sở được bán trên nền tảng thương mại điện tử facebook.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và tang vật vi phạm để xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm và bàn giao toàn bộ hồ sơ tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hoài Đức thụ lý.