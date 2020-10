Không có hiệu trưởng ký, Đại học Tôn Đức Thắng lùi thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối

Sinh viên năm cuối ĐH Tôn Đức Thắng vẫn chưa được nhận bằng tốt nghiệp.

Theo thông lệ, hàng năm ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức phát bằng tốt nghiệp 2 đợt, tháng 4 và tháng 9. Tuy nhiên tháng 9 năm nay, việc phát bằng này đã không thể thực hiện được do không có Hiệu trưởng ký bằng. Ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng đang bị đình chỉ công tác trong 90 ngày. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao nhiệm vụ quản lý, điều hành nhà trường trong 90 ngày cho người đại diện là TS Trần Trọng Đạo.



Theo cán bộ ở Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng ĐH Tôn Đức Thắng, hiện nay nhà trường đã hoàn thiện xong việc in bằng tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện ra trường. Tuy nhiên khi căn cứ vào Điểm đ, Điều 15 của Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 21/2019/TT – BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ GDĐT thì người ký trên các văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ là hiệu trưởng.

Trước thực trạng này, Người đại diện đã có công văn xin ý kiến Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ngày 4/9/2020, Tổng LĐLĐ Việt Nam có văn bản trả lời Số 926/TLĐ cho biết, Quyết định 1229 (Quyết định 1229/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về quyết định tạm giao quyền điều hành Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho TS Trần Trọng Đạo- PV) là "quyết định giao nhiệm vụ; nên không ghi chức danh"; và yêu cầu "ghi thông tin chức danh theo Quyết định 1229".

Chính vì không có chức danh hiệu trưởng nên hơn 2.000 bằng tốt nghiệp của sinh viên năm cuối hiện nay vẫn chưa được ký. Theo thông báo, để đảm bảo quyền lợi cho tất cả người học tại ĐH Tôn Đức Thắng, nhà trường thông báo đợt tháng 9/2020 sẽ cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để sinh viên, học viên liên hệ công việc, học tập.

Không những thế, hơn 2.000 sinh viên năm cuối của ĐH Tôn Đức Thắng còn nhận được thông báo về việc cấp bằng và tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt tháng 9/2020 của trường được dời đến tháng 11/2020. Thông tin và thời gian cụ thể, nhà trường sẽ thông báo trên website và cổng thông tin.

Không chỉ có sinh viên năm cuối bị ảnh hưởng, việc đình chỉ các chức vụ, hoạt động của ông Lê Vinh Danh cũng ảnh hưởng khá lớn đến công tác tuyển sinh của trường trong năm nay. Phòng Đại học của trường cho biết, đối với phương thức xét tuyển bằng học bạ, số lượng hồ sơ mà nhà trường nhận được (khoảng 21.000 hồ sơ) cao hơn 30% so với năm 2019. Tuy nhiên, sau khi có quyết định đình chỉ hoạt động của hiệu trưởng thì tỷ lệ thí sinh xác nhận nhập học đã giảm khoảng 8% so với năm ngoái. Nhà trường lo ngại số lượng này sẽ còn giảm tiếp do đây mới chỉ là xác nhận nhập học, còn chuyện các em có đến làm thủ tục, đóng tiền để vào học hay không thì có thể sẽ còn giảm nữa.

Bên cạnh đó, mọi hoạt động khác của trường như quyết định các chính sách cho năm học mới, khai giảng năm học, đánh giá thi đua cuối năm để có cơ sở trả thu nhập cho giảng viên viên chức, tổ chức hội nghị giảng viên, viên chức; hoàn tất việc xác định mục tiêu chất lượng năm học.... đều phải ngừng lại vì không có hiệu trưởng.