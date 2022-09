Khung hình phạt của tội danh cựu GĐ Công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Hà Nội bị khởi tố

Ông Vũ Tất Triều bị khởi tố, bắt tạm giam

Liên quan đến vụ đẩy giá thiết bị ở Bắc Giang gây thiệt hại hàng tỉ đồng, ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Vũ Tất Triều (SN 1984, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3, Điều 222, Bộ luật hình sự năm 2015.

Hai bị can Nguyễn Huy Thao (trái) và Nguyễn Thị Song Hà bị khởi tố trước đó. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo tài liệu điều tra, ông Triều là cựu Giám đốc Công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Hà Nội, lợi dụng việc thực hiện hợp đồng cung cấp trang thiết bị giáo dục cho các đơn vị trên địa bàn huyện Việt Yên và Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, Triều đã có hành vi thông đồng với các đối tượng để lập chứng từ mua bán hàng hóa lòng vòng, đẩy giá thiết bị giáo dục lên gấp nhiều lần, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước nhiều tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố 8 bị can liên đến vụ án, trong đó có các bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện Việt Yên, Lục Nam và Giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hiện nay, Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quy định về tội danh ông Vũ Tất Triều bị khởi tố

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng là hành vi vi phạm pháp luật đấu thầu; can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu; thông thầu; gian lận trong đấu thầu; cản trở hoạt động đấu thầu; vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu…gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong vụ án này, ông Vũ Tất Triều, cựu Giám đốc Công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Hà Nội bị khởi tố theo khoản 3, Điều 222 tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Khoản này quy định, người nào vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại 1 tỷ đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

"Như vậy nếu bị chứng minh là có tội, cựu Giám đốc Công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Hà Nội có thể đối mặt với khung hình phạt nêu trên" – luật sư Hòe thông tin.

Theo luật sư Hòe, chủ thể của tội phạm này không có dấu hiệu đặc biệt. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thực hiện hành vi phạm tội.

Theo đó, chủ thể là những người thực hiện các giai đoạn, công việc trong quá trình đấu thầu, là những người làm việc thuộc chủ đầu tư, bên mời thầu, bên dự thầu, tư vấn, giám sát.

Hậu quả của hành vi là dấu hiệu bắt buộc đối với tội phạm. Cụ thể, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên, hoặc gây thiệt hại dưới 100 triệu đồng nhưng thuộc một số trường hợp cụ thể thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thiệt hại có thể là thiệt hại về tài sản của Nhà nước, của các bên tham gia đấu thầu, của các cá nhân, tổ chức có liên quan khác.

Đặc biệt, theo vị luật sư, người phạm tội này thực hiện hành vi phạm tội với mong muốn vụ lợi và thực hiện hành vi với lỗi cố ý.