Khung hình phạt mà giang hồ cộm cán Hưng "tiềm" có thể đối mặt

Giang hồ cộm cán Hưng "tiềm" bị bắt

Ngày 18/11, lãnh đạo Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Phạm Quang Hưng (tức Hưng "tiềm", trú phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Phạm Quang Hưng trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an TP Thái Bình cung cấp

Các quyết định và lệnh nói trên đều đã được Viện KSND TP Thái Bình phê chuẩn.

Theo lãnh đạo Công an TP Thái Bình, Phạm Quang Hưng là người có nhiều tiền án, tiền sự và là giang hồ cộm cán trên địa bàn.

Trước đó, Hưng có hành vi đánh đập, cố ý gây thương tích cho anh P.N.M. (trú tại tổ 5, phường Đề Thám, TP Thái Bình).

Sau khi nhận được đơn tố giác của bị hại, Công an TP Thái Bình vào cuộc điều tra và xác định Hưng chính là người gây án.

Quy định về tội danh mà Hưng "tiềm" bị khởi tố

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của mọi công dân, hành vi xâm phạm trái pháp luật đến sức khỏe của công dân là hành vi vi phạm pháp luật.

Nếu hành vi có tính chất côn đồ và thương tích của nạn nhân dù dưới 11%, người thực hiện hành vi có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự.

Theo luật sư Khuyên, từ thông tin ban đầu thấy hành vi của đối tượng Hưng thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe và tính mạng của người khác.

Đồng thời gây mất an ninh trật tự, gây hoang mang dư luận, đối tượng có nhiều tiền án tiền sự nên việc cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng là có căn cứ pháp luật, đúng trình tự, thủ tục.

Với hành vi gây ra với nạn nhân, đối tượng Hưng sẽ đối mặt với tội danh cố ý gây thương tích. Trường hợp kể cả thương tích của nạn nhân dưới 11% nhưng thuộc các trường hợp như sử dụng hung khí nguy hiểm, hành vi có tính chất côn đồ, Hưng vẫn có thể bị xử lý về tội danh nêu trên.

Luật sư Khuyên cho biết, cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích, lấy lời khai người làm chứng, thu thập vật chứng… để củng cố hồ sơ, đánh giá tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi của đối tượng để có căn cứ truy cứu trách nhiệm theo quy định.

Trước đó, đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự, nên nếu hành vi lần này được xác định là "tái phạm nguy hiểm", thì không cần phụ thuộc vào thương tích nạn nhân, đối tượng vẫn có thể đối diện với khung hình phạt từ 2 đến 6 năm tù theo quy định tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật hình sự.