Trách nhiệm hình sự vụ nam thanh niên bị đâm tử vong ở TP Thủ Đức

Bắt khẩn cấp nghi phạm

Liên quan vụ nam thanh niên bị đâm tử vong ở TP Thủ Đức, Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp Công an TP Thủ Đức bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Quang (29 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội "Giết người".

Công an TP Thủ Đức phong tỏa hiện trường vụ việc. Ảnh: Xuân Đoàn

Theo điều tra ban đầu, tối 17/11, Quang cùng anh P.V.H, P.T.D (cùng ngụ tỉnh Quảng Bình, trú TP Thủ Đức) và một số người ăn nhậu tại nhà trọ trong hẻm 131, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức. Lúc ăn nhậu, Quang và 1 thanh niên mâu thuẫn cự cãi, được mọi người can ngăn.

Sau đó, nhóm này kéo tới quán karaoke ở tỉnh Bình Dương tiếp tục ăn nhậu. Sau khi nhậu xong, cả nhóm tính tiền ra về. Khi anh H. và anh D. về tới con hẻm thì bị Quang dùng hung khí tấn công.

Anh H. lấy xe bỏ chạy được vài trăm mét liền gục xuống đường, tử vong. Anh D. được đưa vào bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Sau khi gây án, Quang bỏ trốn khỏi hiện trường và bị cơ quan công an lần theo bắt giữ.

Đối mặt hình phạt nghiêm khắc

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, với kết quả xác minh ban đầu như trên, cơ quan điều tra có thể sẽ sớm khởi tố, khởi tố bị can về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự để tiến hành điều tra theo quy định.

Ông Cường cho biết, theo thông tin từ phía cơ quan điều tra thấy hành vi của nghi phạm là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của nạn nhân, hậu quả khiến nạn nhân tử vong.

Trong vụ án này, nếu bị chứng minh có tội, nghi phạm có thể bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là hành vi có tính chất côn đồ nên có thể hình phạt phải đối mặt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Vị chuyên gia nêu quan điểm, theo diễn biến sự việc, nguyên nhân chỉ là mâu thuẫn nhỏ nhặt trong quá trình uống rượu với nhau nhưng thay vì tìm cách giải quyết phù hợp, nghi phạm đã sử dụng bạo lực, sử dụng hung khí nguy hiểm để sát hại nạn nhân.

Hành vi của nghi phạm cho thấy ý thức coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác, chỉ vì bực tức mà gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi gây mất an ninh trật tự, gây hoang mang lo lắng trong cộng đồng.

Vì thế, nếu bị chứng minh có lỗi, nghi phạm có thể phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc và phải bồi thường thiệt hại về tính mạng cho người thân của nạn nhân.

Tuy nhiên những thiệt hại, đau thương mà nghi phạm để lại cho gia đình nạn nhân là không thể đo đếm được.