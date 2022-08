KIA Seltos 1.6 Premium 2021 chạy 5 vạn km, rao bán giá rẻ giật mình

Một chiếc KIA Seltos 1.6 Premium cũ đời 2021, màu cam trẻ trung đang được rao bán trên thị trường thứ cấp với giá chỉ 480 triệu đồng, tức rẻ hơn mức niêm yết xe mới tới 249 triệu đồng.



Ở điều kiện bình thường, ô tô sau 1 năm lăn bánh với số ODO 50.000 km được rao bán với mức giá trên là điều dễ hiểu. Song, trong bối cảnh thị trường xe hơi đang rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung, đặc biệt là với những sản phẩm "ăn khách" như KIA Seltos thì khoảng giá chưa tới 500 triệu đồng cho bản 1.6 Premium được cho là một khoản hời và các "thợ săn" xe cũ cần chớp cơ hội.

KIA Seltos 1.6 Premium 2021 cũ rao bán chỉ 480 triệu đồng.

Đáng chú ý, 480 triệu đồng chưa phải con số cuối cùng, khách mua xe KIA Seltos vẫn có thể thương lượng và giảm giá thêm rất nhiều. Chưa hết, chiếc KIA Seltos cũ này mới chỉ qua 1 đời chủ, đảm bảo còn rất mới, không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, không lỗi máy móc. Toàn bộ hộp số và keo chỉ trên xe đều "zin" 100%.



Trên thị trường xe cũ hiện nay có không ít các tin bán xe KIA Seltos 2021 bản 1.6 Premium, song đa phần đều rao giá khá cao, từ 750 - 770 triệu đồng, hơn giá xe mới tới 40 triệu đồng. Những chiếc Seltos này đều thuộc dạng "xe lướt" với số ODO ít ỏi, trong khoảng 8.000 - 10.000 km.

Thực tế này hoàn toàn dễ hiểu bởi, KIA Seltos đã qua sử dụng đời 2021 ngoài việc chưa được gắn logo thương hiệu mới thì mọi đường nét thiết kế, trang bị tiện nghi, động cơ đều không quá khác biệt so với xe chưa lăn bánh, đặc biệt là bản 1.6 Premium. Trong khi, sản phẩm mới lại đang khan hàng do chưa khắc phục được tình trạng đứt gãy nguồn cung ứng linh kiện. Do đó, xe lướt được thời "thổi giá".

Theo đánh giá từ những người "sành xe", nếu không quá quan trọng số km mà xe đã di chuyển thì chiếc KIA Seltos 1.6 Premium 2021 cũ giá 480 triệu (còn thương lượng) thực sự một món hời và các tín đồ của mẫu SUV hạng B xứ Hàn không nên bỏ qua.