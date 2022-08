Zalo thu phí người dùng: Nguồn thu đóng góp cho "công ty mẹ" VNG vẫn là ẩn số

Như đã thông báo từ trước, bắt đầu từ hôm qua 1/8, Zalo chính thức triển khai 3 gói thuê bao tháng cho người dùng tại Việt Nam, song song với đó vẫn phát hành một phiên bản miễn phí nhưng bị giới hạn nhiều về mặt tính năng.

Liên tục công bố lượng tăng trưởng người dùng trong mơ nhưng doanh thu của Zalo là ẩn số. Ảnh: Thế Lâm.

Động thái này của Zalo gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng người dùng. Theo ghi nhận, đã xuất hiện tình trạng nhiều người dùng rủ nhau xoá app Zalo, chuyển sang các ứng dụng tương tự nhưng miễn phí khác như Telegram, Viber...

Nhiều người thắc mắc, với lượng người dùng thuộc hàng lớn nhất Việt Nam, cũng tương tự như Facebook, tại sao Zalo thì thu phí, Facebook vẫn miễn phí.





Để lý giải vấn đề này, cần tìm hiểu nguồn thu của 2 ứng dụng này. Trong khi Facebook có nguồn thu thuộc hàng lớn nhất giới công nghệ thì đến nay thông tin về nguồn thu của Zalo vẫn là một ẩn số.

Theo tìm hiểu, công ty mẹ của Zalo là Công ty cổ phần VNG (VNG) xuất thân là một công ty chuyên phát hành game online. Những năm gần đây, doanh nghiệp này đã đầu tư sang nhiều mảng kinh doanh mới như ứng dụng Zalo, thanh toán, thương mại điện tử, quảng cáo, điện toán đám mây, nội dung số... Tuy mở rộng nhưng nguồn thu chính của doanh nghiệp vẫn đến từ game.

Tính chung cả năm 2021, VNG ghi nhận doanh thu đạt 7.651 tỉ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Song, khác với năm 2020 khi lãi sau thuế đạt 201 tỉ đồng thì năm 2021 VNG báo lỗ 71 tỉ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 414 tỉ đồng, song lỗ sau thuế cổ đông không kiểm soát là 485 tỉ đồng có thể do khoản đầu tư vào ZaloPay.

Trong năm 2021, doanh thu của VNG đạt 7.651 tỉ đồng thì mảng kinh doanh game mang về gần 6.200 tỉ đồng, tăng 30% so với năm trước và chiếm tới 80% tổng doanh thu.

VNG không công bố riêng doanh thu của Zalo mà chỉ công bố doanh thu chung của mảng dịch vụ trực tuyến trong năm 2021 là 1.001 tỉ đồng. Hiện ngoài Zalo, VNG có hệ sinh thái mạng xã hội giải trí Zing (Zing TV, Zing MP3, tạp chí điện tử Zing News), ứng dụng Báo Mới…

Nhiều người cho rằng, việc công ty mẹ của Zalo là VNG không công bố doanh thu của ứng dụng này là do lượng doanh thu chưa đủ lớn, không thấm vào đâu so với số tiền đầu tư đã bỏ ra để nghiên cứu, vận hành ứng dụng. Đây có thể cũng chính là lý do khiến Zalo vừa có động thái thu phí người dùng và bóp tính năng với những người không chịu trả phí.