Kiên Giang: Vùng đất trồng lúa hữu cơ, nuôi tôm dưới ruộng, dân bán tôm, bán gạo ai cũng muốn mua

Năm 2022, Bộ NNPTNT sẽ chọn 500 ha mô hình tôm lúa hữu cơ của huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang) để làm thí điểm, dự kiến sẽ mang lại nhiều chính sách hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, đây là một tin vui cho bà con nông dân trồng lúa hữu cơ ở huyện An Minh. Ngành Nông nghiệp huyện cũng đang chuẩn bị hoàn thành thủ tục trình đăng ký chứng nhận OCOP cho lúa hữu cơ An Minh để xây dựng thương hiệu, tạo kênh quảng bá lâu dài