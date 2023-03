Kim Sae Ron khác lạ khi hầu tòa sau vụ gây tai nạn do say xỉn

Ngày 8/3, tại phiên tòa, Kim Sae Ron bị công tố viên đưa ra bằng chứng khi lái xe gây tai nạn, nồng độ cồn trong máu của cô lên tới 0,227%. "Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn bỏ trốn mà không có bất kỳ hành động hối lỗi nào ngay sau khi gây tai nạn", người này nói. Phía công tố yêu cầu cô nộp phạt 20 triệu won vì nữ diễn viên đã nhận lỗi, trực tiếp xin lỗi các nạn nhân và bồi thường thiệt hại.



Phía Kim Sae Ron hy vọng tòa án sẽ giảm thiểu án phạt, bởi hiện tại cô đang là trụ cột kinh tế cho gia đình và cô gặp khó khăn về tài chính sau khi nộp tiền bồi thường thiệt hại.

Tài tòa, truyền thông Hàn Quốc đánh giá nữ diễn viên trông khác lạ với hình ảnh lộng lẫy bình thường.

Kim Sae Ron khác lạ khi hầu tòa

Hình ảnh Kim Sae Ron tại tòa. (Ảnh: IT).

Hồi cuối năm ngoái, công ty của nữ diễn viên cho biết, cô đang phải làm thêm tại quán cà phê để trang trải cuộc sống. Đại diện công ty thông báo: “Đúng là Kim Sae Ron đã nhận được một công việc bán thời gian để kiếm sống do hoàn cảnh khó khăn về mặt tài chính”.

Gold Medalist - công ty quản lý của nữ diễn viên Kim Sae Ron xác nhận thông tin cô hiện làm thêm tại tiệm cà phê. Đơn vị này cho biết, Kim Sae Ron buộc phải làm như vậy trong bối cảnh kinh tế khó khăn, khiến cô phải lao động kiếm kế sinh nhai.

Trước đó, ngày 18/5/2022, Sở cảnh sát Gangnam (Seoul) cho biết, vào 8 giờ sáng cùng ngày, nữ diễn viên Kim Sae Ron lái xe ô tô ở Chungdamdong, thuộc quận Gangnam, Seoul và gây ra vụ va chạm. Cô đã đâm vào một công trình công cộng trên đường, sau đó còn bỏ trốn. Nhiều khả năng nữ diễn viên lái xe trong tình trạng thiếu tỉnh táo. Đáng nói là ban đầu Kim Sae Ron không hợp tác và tìm cách bỏ trốn khỏi hiện trường. Khi cảnh sát kiểm tra, nồng độ cồn trong máu của Kim Sae Ron khoảng 0,2% - mức thu hồi giấy phép lái xe.

Kim Sae Ron (sinh ngày 31/7/2000) là diễn viên, người mẫu và MC người Hàn Quốc. Cô bắt đầu nổi tiếng khi tham gia bộ phim truyền hình "Can You Hear My Heart?" năm 2011. Sau đó, cô tham gia nhiều bộ phim và chương trình truyền hình khác, trong đó có "The Man From Nowhere" (2010), "I Am Not a Robot" (2017), "Class of Lies" (2019) và "Nobody Knows" (2020).

Cô từng thắng giải "Nữ diễn viên mới xuất sắc" ở Lễ trao giải Rồng Xanh 2014, là sao nữ trẻ nhất lịch sử được đề cử Ảnh hậu Baeksang lúc mới 14 tuổi. Năm 2009 và 2014, Kim Sae Ron còn được mời tham dự Liên hoan phim Cannes.

Ngoài diễn xuất, Kim Sae Ron cũng là một người mẫu và đã xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang. Cô cũng là một MC cho nhiều chương trình truyền hình, bao gồm "Music Bank" và "Inkigayo".



Kim Sae Ron được đánh giá là một trong những diễn viên trẻ triển vọng của điện ảnh Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau scandal lái xe gây tai nạn trong tình trạng say rượu, sự nghiệp của nữ nghệ sĩ trong tương lai vẫn là một dấu hỏi lớn.