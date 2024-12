Kinh thành Huế được vương triều nhà Nguyễn bảo vệ thế nào ở một thời đại bị nhòm ngó, xâm lược? Kinh thành Huế được vương triều nhà Nguyễn bảo vệ thế nào ở một thời đại bị nhòm ngó, xâm lược?

Kinh thành Huế được khởi công xây dựng vào năm Gia Long thứ tư (30/4/1805). Sử xưa cho biết: Mặt bằng xây dựng kinh thành bao gồm trọn đô thành cũ thời Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát, một phần phủ chính thời Nghĩa Vương Nguyễn Phúc Thái cùng đất 8 làm: Phú Xuân, Vạn Xuân, Diễn Phái, Thế Lại, An Vân, An Hòa, An Mỹ và An Bửu.