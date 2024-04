Lâm Chí Dĩnh gây sốt khi viết tiếng Việt, chèo thuyền thúng ở Hội An

Tối 13/4, Lâm Chí Dĩnh đăng loạt ảnh khám phá Đà Nẵng, Hội An trên trang cá nhân, cùng dòng chữ: "Đi du lịch cùng gia đình, xin chào Đà Nẵng".



Clip Lâm Chí Dĩnh chèo thuyền thúng. Clip: FBNV

Trên trang cá nhân, Lâm Chí Dĩnh đăng đoạn clip anh đang có thời gian thư giãn cùng gia đình tại Việt. Nam. Anh thích thú với trải nghiệm lắc thúng khi tự chèo thuyền thúng ở rừng dừa nước Bảy Mẫu - Hội An.

Dưới bài đăng, khán giả trầm trồ và phấn khích khi được thấy nam tài tử tại Việt Nam cũng như ngưỡng mộ vẻ trẻ tung của anh dù đã 50 tuổi.

"Chú đẻ ra được mình luôn. Nhưng xin phép gọi chú là anh, vì chú trẻ và còn đẹp hơn mình nữa"; "Chắc nhiều người gặp mà không nhận ra, thần tượng của lòng tôi"; "Thanh xuân của tôi"; "Ước gì được gặp"; "Trải nghiệm thuyền thúng của anh có ổn không?"; "Chào Dĩnh ca"...

Khán giả thích thú để lại bình luận dưới đoạn clip của Lâm Chí Dĩnh.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, mới đây, Đoàn Dự - Lâm Chí Dĩnh cùng bà xã có chuyến nghỉ dưỡng tại một resort sang trọng tại Đà Nẵng. Vừa đặt chân đến thành phố biển, Lâm Chí Dĩnh đã ngay lập tức check-in trên Instagram của mình.

Đặc biệt, thay vì sử dụng tiếng Trung, Lâm Chí Dĩnh khiến nhiều người hâm mộ Việt thích thú khi lần đầu nhìn story của thần tượng mà có thể hiểu anh nói gì, không cần phải tìm kiếm phiên dịch bằng dòng chữ: “Chào Đà Nẵng, Việt Nam”.

Lâm Chí Dĩnh đến Đà Nẵng, Việt Nam. Ảnh: FBNV

Tiếp đó, anh còn gửi lời hỏi thăm đến mọi người bằng Question Sticker (được dùng để hỏi người theo dõi bạn một câu hỏi hoặc cho phép người theo dõi hỏi bạn): “Các bạn có ổn không?”.



Phản ứng trước việc Lâm Chí Dĩnh viết tiếng Việt trên mạng xã hội khiến các fan bày tỏ sự xúc động. Một tài khoản viết: “Lần đầu tiên đọc hiểu story của anh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ làm tôi hết cả hồn”.

Ngoài ra, rất nhiều fan cũng đã kêu gọi mọi người vào story Instagram rồi ấn trả lời Question Sticker để Lâm Chí Dĩnh vui. Đồng thời các fan Việt cũng giới thiệu, gợi ý các món ngon tại Đà Nẵng cho Lâm Chí Dĩnh.

Sau đó, Lâm Chí Dĩnh còn gửi một loạt ảnh chụp lại những cảnh đẹp tại Đà Nẵng, anh hào hứng gửi vào nhóm chat riêng trên Weibo tập hợp người hâm mộ toàn thế giới cùng những lời nhắn: “Chào buổi sáng ở Việt Nam”.

Hình ảnh Lâm Chí Dĩnh đăng tải khi ở Đà Nẵng. Ảnh: FBNV

Nam diễn viên còn like bài viết của người hâm mộ Việt trên fanpage Lâm Chí Dĩnh FC Việt Nam khiến các các fan thích thú.

Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974 là diễn viên, ca sĩ, tay đua xe công thức 1 chuyên nghiệp của Đài Loan.

Năm 1991, khi mới 17 tuổi. Lâm Chí Dĩnh tham gia vào lĩnh vực giải trí. Một năm sau, anh đã trở nên nổi tiếng khi album ca nhạc đầu tiên được tung ra - Not every long song have sweet memories. Tên tuổi của Lâm Chí Dĩnh bắt đầu được biết đến rộng rãi. Với biệt danh "Little whirlwind - cơn lốc nhỏ", anh còn được mệnh danh là một trong 4 "Tiểu Thiên Vương" ở Đài Loan.

Sau đó, anh tiếp tục phát hành 13 albums riêng, chung với nhiều bản đặc biệt. Cùng với những hoạt động trong âm nhạc, Lâm Chí Dĩnh còn tham gia đóng nhiều phim điện ảnh và truyền hình, người đại diện cho nhiều thương hiệu lớn. Trong khoảng thời gian ca hát, anh đã đoạt được nhiều giải thưởng lớn, nhỏ khác nhau.

Lâm Chí Dĩnh được mệnh danh "Hoàng tử xứ Đài" vì lượng người hâm mộ đông đảo. Với gương mặt điển trai, ngoại hình trẻ trung, dễ mến, Lâm Chí Dĩnh là diễn viên từng có nhiều tác phẩm gây sốt tại châu Á như: Thiếu Lâm tiểu tử, Sợi dây chuyền định mệnh, Thiên Long Bát Bộ 2003.

Năm 2009 anh kết hôn với người mẫu Trần Nhược Nghi, sau đó Lâm Chí Dĩnh giảm bớt thời gian tham gia phim ảnh, tập trung vào cuộc sống riêng. Hiện gia đình anh đã có ba con trai, con đầu lòng năm nay 14 tuổi, con sinh đôi lên chín tuổi.

Năm 2022, Lâm Chí Dĩnh từng gặp tai nạn do chiếc xe Tesla do anh điều khiển tông vào cột báo giao thông, dải phân làn, sau đó bốc cháy. Anh được những người qua đường kéo ra khỏi xe trước khi đám cháy lan đến.

Tài tử đã bị hôn mê, bị gãy xương nhiều bộ phận trên mặt, cơ thể, chấn thương não. Lâm Chí Dĩnh phải trải qua hai đợt phẫu thuật cánh tay và tái tạo xương vùng mặt.

Năm 2023, Lâm Chí Dĩnh trở lại ghi hình show truyền hình, dự sự kiện tuy nhiên anh cho biết chưa hoàn toàn bình phục, cần tiếp tục vật lý trị liệu.