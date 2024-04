Cựu Bí thư Trần Đức Quận và Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị bãi nhiệm chức vụ và tư cách đại biểu

Sáng 19/4, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Kỳ họp thứ 14, các đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành biểu quyết bãi nhiệm chức vụ đối với ông Trần Đức Quận và ông Trần Văn Hiệp theo hình thức công khai.

Các đại biểu có mặt tại Kỳ họp thứ 14 biểu quyết bãi nhiệm chức vụ đối với ông Trần Đức Quận và ông Trần Văn Hiệp.

Cụ thể, 100% đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng có mặt đã đồng ý bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Trần Đức Quận và chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đối với ông Trần Văn Hiệp.

Ngoài ra, 100% các đại biểu có mặt tại Kỳ họp thứ 14 đồng ý bãi nhiệm tư cách Đại biểu HĐND đối với hai ông Trần Đức Quận và ông Trần Văn Hiệp do vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước, không còn đủ tư cách là Đại biểu HĐND.

Trước đó, ông Trần Đức Quận và ông Trần Văn Hiệp bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư.