Lâm Đồng: Ngắm 200 cây bơ ghép sai quả trĩu trịt, nhìn xa ngỡ chùm sung, quanh năm hái mỏi cả tay

Chủ nhân của vườn bơ này cho biết, so với năm 2019, giá mua bơ của thương lái đã giảm đến 50% do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, với giá này thì cây bơ vẫn có giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với cây cà phê. Trung bình, nếu chăm sóc tốt, diện tích 1ha bơ xen canh sẽ cho thu hoạch 30 tấn (300 cây), sau khi trừ chi phí khoảng 50%, người trồng vẫn có lãi cao.