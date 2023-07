Lần đầu tiên tổ chức Festival tôm Cà Mau

Ngày 18/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành kế hoạch tổ chức Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP ĐBSCL năm 2023.

Sự kiện được tổ chức từ ngày 13 - 16/12, với chủ đề "Nâng tầm tôm Việt - Cùng phát triển sản phẩm OCOP", dự kiến có sự tham dự của 600-800 đại biểu; khách tham quan sự kiện khoảng 8.000-10.000 người.

Lần đầu tiên Cà Mau tổ chức sự kiện Festival tôm Cà Mau. Ảnh: An An.

Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP ĐBSCL 2023 được tổ chức với các hoạt động phong phú, đa dạng về nội dung, hấp dẫn về hình thức; phản ánh những giá trị tinh hoa, đặc trưng về đời sống, văn hóa của người miền Tây Nam Bộ và vùng đất Cà Mau; quảng bá, giới thiệu tiềm năng nhằm thúc đẩy phát triển bền vững ngành tôm Việt Nam nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng.

Đồng thời, sự kiện còn hướng đến giới thiệu các sản phẩm, mô hình, kinh nghiệm tiên tiến và kết nối người sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu tôm; thúc đẩy nâng cao sản lượng, giá trị trong sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ, mang lại lợi ích tốt nhất cho người nuôi tôm và doanh nghiệp…

Trong khuôn khổ của sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động được tổ chức ở quy mô cấp khu vực gồm: Các hoạt động khai mạc, triển lãm, thương mại, ngày hội ẩm thực thủy sản Cà Mau, trải nghiệm văn hóa, vui chơi giải trí; hoạt động đại nhạc hội; hoạt động tổ chức các diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm; các hoạt động hội nghị, hội thảo, hội thi; các hoạt động du lịch (tham quan, trải nghiệm, tham quan mô hình), phụ trợ, hưởng ứng khác...

Cà Mau được biết đến là địa phương có sản lượng khai thác và nuôi trồng, năng lực và công nghệ chế biến, xuất khẩu thuỷ sản đứng đầu cả nước.

Theo số liệu từ ngành chức năng, tổng sản lượng thủy sản của toàn tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt hơn 266.000 tấn (tăng trên 4% so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó sản lượng thủy sản khai thác ước đạt gần 98.000 tấn (tăng 1,24% so với cùng kỳ); sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt hơn 168.000 tấn, tăng hơn 5,8% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng tôm 99.200 tấn.