Lan tỏa động lực làm giàu cho nông dân tỉnh Nghệ An

Hoạt động này, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Hội viên thi đua làm kinh tế

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN, ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội ND tỉnh Nghệ An cho biết, để phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi có sức lan tỏa và tạo được hiệu quả, những năm qua, các cấp Hội ND trên địa bàn tỉnh đã vận động, hướng dẫn nông dân đầu tư phát triển kinh tế hộ gắn với quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Nhờ đó, các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa chủ lực của tỉnh bước đầu đã được hình thành. Trong giai đoạn 2016-2020, bình quân hàng năm, số lượng hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp chiếm gần 60% so với số hộ nông dân. Việc bình xét và công nhận hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn.

Lãnh Hội Nông dân tỉnh Nghệ An thăm mô hình trồng cam ở xã Nghĩa Hợp, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Cảnh Thắng

Năm 2020, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An xây dựng 12 mô hình điểm về sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm an toàn giai đoạn 2021 - 2023; Xây dựng 10 mô hình cửa hàng trưng bày, giới thiệu kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn nhằm hỗ trợ liên kết, tiêu thụ sản phẩm của các tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp, làng nghề, trang trại, hộ gia đình.



Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh đã phối hợp tổ chức được 1.096 lớp dạy nghề cho 35.922 lao động nông thôn; mở được 5.450 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho 296.500 lượt người tham gia; xây dựng và phát triển nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân được 66,658 tỷ đồng, hỗ trợ cho 5.037 hộ nông dân vay vốn; nhận ủy thác từ Ngân hàng CSXH với dư nợ đạt 2.647 tỷ đồng, cho 70.830 hộ vay vốn; nhận tín chấp từ Ngân hàng NNPTNT dư nợ đạt 526,7 tỷ đồng cho 6.075 hộ nông dân vay vốn; nhận tín chấp cho nông dân mua vật tư phân bón trả chậm được 75.600 tấn phân bón các loại; chỉ đạo xây dựng trên 2.000 mô hình điểm; xây dựng được 147 tổ hội nghề nghiệp, 5 chi hội nghề nghiệp, trực tiếp hướng dẫn hỗ trợ thành lập 60 hợp tác xã.

Nâng cao hiệu quả phong trào hội

Qua thời gian triển khai thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng, đến nay tỉnh Nghệ An đã có 214.830 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Trong đó có 184.802 hộ đạt cấp cơ sở, 28.027 hộ đạt cấp huyện, 1.687 hộ đạt cấp tỉnh và 314 hộ cấp Trung ương. Nhiều địa phương có số hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cao như huyện Diễn Châu 16.370 hộ, huyện Yên Thành 19.856 hộ, Thanh Chương 12.163 hộ, Hưng Nguyên 20.028 hộ.

Cùng với thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tinh thần tương thân tương ái của hội viên, nông dân còn được phát huy tích cực. Hội ND tỉnh Nghệ An đã vận động hội viên, nông dân và các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", vận động tương trợ bằng tiền, ngày công lao động, cây, con giống...

Hàng năm, hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp trong tỉnh đã hướng dẫn và phổ biến kiến thức, kinh nghiệm cho trên 1.000.000 lượt lao động; giúp đỡ cho trên 150.155 lao động có việc làm; giúp đỡ có hiệu quả 88.089 lượt hộ khó khăn về vốn, vật tư kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội ND tỉnh Nghệ An cho biết: "Thời gian tới, Hội ND tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Ưu tiên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có giá trị và khả năng cạnh tranh cao trên thị trường. Trong đó, chú trọng công tác phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi nhằm giúp hội viên vươn lên làm giàu chính đáng, xứng đáng, góp phần xây dựng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới...".