Lạng Sơn: Khởi tố đối tượng 19 tuổi nghiện game, cướp tài sản

Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, Cơ quan điều tra Công an huyện Lộc Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Định (SN 2001, trú tại thôn Bản Nùng, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi cướp tài sản.

Là đối tượng nghiện game, Vi Văn Định đã lên kế hoạch để thực hiện hành vi cướp tài sản.



Theo đó, ngày 10/7, Vi Văn Định ra chợ mua 1 con dao nhọn, sau đó gọi điện thoại cho chị Nguyễn Thị H (trú tại thị trấn Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) là lái xe khách để hẹn đón mình lên khu du lịch Mẫu Sơn, nhằm mục đích khi lên đến đoạn đồi vắng sẽ ra tay thực hiện hành vi cướp tài sản. Đối tượng Định tại cơ quan điều tra (Ảnh: CA.Lạng Sơn) Ngày 11/7, lái xe H chở đối tượng Định lên đến Mẫu Sơn. Do không tìm được thời cơ để ra tay, Định tiếp tục bảo chị H chở mình về nhà lấy tiền, trả tiền xe. Khi đi đến đoạn thôn Lùng Va, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, Định đã dùng dao nhọn khống chế chị H, cướp một điện thoại di động nhãn hiệu OPPO trị giá 4 triệu đồng. Đúng lúc đó có người dân đi đến, chị H chạy về phía người dân kêu cứu, còn Định đã chạy vào khu vực đồi vắng để tẩu thoát. Sau khi sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 18/7, Công an huyện Lộc Bình đã bắt giữ được Vi Văn Định. PV