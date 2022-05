Lãnh đạo huyện Thuận Châu (Sơn La) nói gì về việc doanh nghiệp nợ hàng trăm triệu đồng thu mua quả sơn tra?

Trách nhiệm thuộc về Doanh nghiệp?!

Tại buổi làm việc với PV, ông Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu, thông tin: Mùa sơn tra năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên người dân không bán được, để tìm đầu ra cho quả sơn tra, Công ty TNHH MTV Dược liệu Hảo Sớm đã làm việc UBND tỉnh Sơn La về việc tiêu thụ sản phẩm sơn tra cho nhân dân.

Phóng viên Báo NTNN/điện tử Dân Việt làm việc với ông Nguyễn Văn Danh (trái) Giám đốc Công ty TNHH MTV Hảo Sớm, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu (Sơn La) về việc Doanh nghiệp nợ tiền thu mua quả sơn tra của người dân. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo đó, UBND tỉnh Sơn La ký văn bản giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện Bắc Yên, Mường La, Thuận Châu phối hợp triển khai với Công ty TNHH MTV Dược liệu Hảo Sớm thu mua quả sơn tra của bà con.

Thực hiện công văn của UBND tỉnh Sơn La, UBND huyện Thuận Châu cũng đã mời các cơ quan, đơn vị họp để triển khai phương án tiêu thụ quả sơn tra năm 2021; đồng thời, làm việc với Công ty TNHH MTV Dược liệu Hảo Sớm để đi khảo sát vùng. Do vậy, UBND huyện đã ra công văn chỉ đạo các xã rà soát diện tích cây sơn tra và chủ động liên hệ với Công ty để thống nhất thu mua.

Tuy nhiên, sau khi thu mua quả sơn tra từ 4 xã vùng cao Co Mạ, Pá Lông, Long Hẹ, Co Tòng xong thì Doanh nghiệp chưa chi trả tiền cho người dân.

Để có tiền trả cho người dân, đại diện các xã đã làm việc với UBND huyện, UBND huyện cũng đã giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mời bên Công ty lên làm việc và cùng nhau thống nhất cam kết để trả tiền cho người dân.

Bà con nông dân các xã vùng cao của huyện Thuận Châu mong mỏi Doanh nghiệp sớm chi trả số tiền thu mua quả sơn tra. Ảnh: Mùa Xuân.

Lãnh đạo UBND huyện xác nhận, qua các buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Danh đã ký biên cam kết xác nhận nợ và trả nợ nhưng ông Danh khất lần này đến lần khác, hứa từ tháng 9/2021 đến nay, Doanh nghiệp mới trả được 71,5 triệu đồng cho xã Co Mạ, Long Hẹ, số tiền nợ còn lại hiện vẫn chưa trả cho bà con nhân dân. Việc Doanh nghiệp chưa chi trả tiền cho người dân mọi trách nhiệm đều thuộc về phía Doanh nghiệp.

Phóng viên đặt câu hỏi, quan điểm của huyện như thế nào khi Doanh nghiệp chưa trả tiền cho dân theo như cam kết?

Ông Nguyễn Xuân Hoàng nói: "Tôi không biết, tôi cũng không thể chỉ đạo được, tôi chỉ gọi điện lên cho ông Danh trả tiền cho bà con thôi, bây giờ Doanh nghiệp không có tiền chi trả huyện cũng không biết làm thế nào!".

Theo ông Nguyễn Xuân Hoàng, hiện tại ông Nguyễn Văn Danh đang không ở địa bàn, ông Danh đang về quê nửa tháng nay rồi; ông Hoàng đã gọi điện rất nhiều lần nhưng ông Danh cũng không nghe máy, có một lần xã với bản sẽ xuống lấy đồ đạc trong nhà của ông Danh thì ông mới gọi cho huyện.

Chỉ còn khoảng vài tháng nữa cây sơn tra sẽ bước vào vụ thu hoạch quả, rất mong Doanh nghiệp sẽ sớm chi trả tiền đã thu mua quả sơn tra niên vụ năm 2021 cho người dân. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng cho biết thêm: Trước thực trạng này, UBND huyện sẽ tiếp tục đôn đốc Công ty TNHH MTV Dược liệu Hảo Sớm tìm mọi cách để sớm chi trả tiền cho bà con, nếu ông Danh có bìa đỏ thì huyện sẽ tác động với bên Ngân hàng cho vay chi trả tiền cho người dân.

Huyện chỉ là cơ quan quản lý Nhà nước giới thiệu, kết nối với Doanh nghiệp để thu mua quả sơn tra giúp dân, các xã và Doanh nghiệp sẽ tự chủ động liên hệ, còn việc nợ nần là của Doanh nghiệp và các xã với nhau.

Công ty TNHH Hảo Sớm hứa đầu tháng 6/2022 sẽ chi trả hết nợ

Để tìm hiểu rõ nguyên nhân việc Công ty TNHH MTV Dược liệu Hảo Sớm nợ tiền thu mua quả sơn tra của người dân nhiều tháng nay chưa chi trả, phóng viên Báo NTNN/điện tử Dân Việt đã có buổi gặp trực tiếp với ông Nguyễn Văn Danh tại xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu.

Lý giải về nguyên nhân chưa trả được số tiền đã thu mua quả sơn tra cho người dân, ông Nguyễn Văn Danh cho rằng do năm 2021, ảnh hưởng của dịch Covid-19 không bán được nông sản cũng như quả sơn tra đã mua về bán cho đối tác, nên còn mấy tấn vẫn đang mắc kẹt.

"Tôi có dây dưa gì với quả sơn tra đâu, thấy người dân trồng cây sơn tra ra quả mà lại đập bỏ đi mình xót ruột nên có một đơn hàng rất to ký 20 tấn quả tươi, 20 tấn quả khô nhưng khi đi kiểm tra ở các đỉnh đèo Pha Đin này trở xuống thì người ta đập đi hết rồi không dám ký vào cái hợp đồng kia. Còn việc Công ty tôi thu mua quả sơn tra ở các xã vùng cao là tôi giúp bà con thôi". Ông Nguyễn Danh nói.

Ông Mùa Sếnh Công, Trưởng bản Tịa, xã Pá Lông, huyện Thuận Châu mong muốn Doanh nghiệp sớm chi trả số tiền thu mua quả sơn tra cho bà con trong bản để bà con yên tâm chăm sóc, bảo vệ diện tích cây sơn tra. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Danh cho biết, lúc đầu cứ nghĩ hàng nông sản cứ đi đều như vắt chanh nhưng khi vào cân quả sơn tra thì bị tắc hết do đối tác ký kết hợp đồng cùng với Công ty ở đầu bên kia không lấy.

Hiện Công ty TNHH MTV Dược liệu Hảo Sớm đang chờ Công ty mà đã giao kết hợp đồng thu mua quả sơn tra thì sẽ trả tiền luôn cho bà con, nếu không xuất bán được mặt hàng quả sơn tra thì Công ty TNHH MTV Dược liệu Hảo Sớm sẽ lấy tiền từ việc xuất bán các nông sản phụ khác chi trả.

Ông Nguyễn Văn Danh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược liệu Hảo Sớm, thẳng thắn, đầu tháng 6/2022, Công ty sẽ phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện trực tiếp lên các xã vùng cao để chi trả số tiền còn nợ cho người dân.

Bà con vùng cao huyện Thuận Châu mong mỏi Doanh nghiệp sớm trả tiền thu mua quả sơn tra

Ông Vì A Sềnh, Chủ tịch UBND xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, cho hay: Sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND huyện Thuận Châu có Doanh nghiệp giúp bao tiêu quả sơn tra cho người dân. Do vậy, UBND xã đã tuyên truyền đến các bản để thu hái quả sơn tra bán cho Doanh nghiệp, có biên lai cân đo sản lượng, chi phí vận chuyển cũng do Doanh nghiệp chi trả.

Sau rất nhiều cuộc làm việc với phía Công ty TNHH MTV Hảo Sớm, đến tháng 1/2022, Công ty mới chi trả được 50 triệu đồng, số tiền còn lại hiện người dân vẫn chưa được chi trả. UBND xã mong muốn Doanh nghiệp sớm chi trả số tiền còn nợ thu mua quả sơn tra cho người dân.

Bà con xã vùng cao Co Mạ, huyện Thuận Châu chủ yếu trồng ngô, sắn trên đất dốc nên cuộc sống còn gặp không ít khó khăn. Ảnh: PV.

Anh Mua A Só, người trực tiếp vận chuyển số lượng quả sơn tra của người dân xã Pá Lông và xã Co Mạ, thở dài: "Bản thân tôi đã bỏ 21 triệu đồng để trả giúp người dân bán quả sơn tra và vận chuyển quả sơn tra các hộ dân đến giao cho ông Nguyễn Văn Danh.

Nhưng ông Danh đã không thanh toán số tiền như đã thống nhất cho tôi, mặc dù sau đó ông Danh đã nhiều lần cam kết sẽ thanh toán số tiền cho tôi nhưng đến nay vẫn chưa chi trả đồng nào. Bà con nhân dân xã Pá Lông và bản thân tôi luôn mong mỏi từng ngày để Doanh nghiệp sớm chi trả".

Với tổng số tiền mua quả sơn tra và phí vận chuyển giao cho bên Công ty năm 2021, lên đến 244.450.000 đồng. Đến thời điểm này, Công ty TNHH MTV Dược liệu Hảo Sớm mới thanh toán được 71,5 triệu đồng cho người dân xã Co Mạ, Long Hẹ, số tiền còn lại Công ty vẫn chưa thanh toán cho người dân 4 xã theo như các biên bản đã cam kết trước đó.

Tỉnh Sơn La hiện có tổng diện tích cây sơn tra hơn 12.800 ha, sản lượng năm 2021 ước đạt 33.300 tấn quả tươi, Sơn La hiện là tỉnh có diện tích, sản lượng sơn tra lớn nhất cả nước. Trong đó, huyện Thuận Châu có hơn 5.100 ha cây sơn tra, diện tích cho thu hoạch khoảng 1.000 ha, sản lượng quả ước đạt 5.000 tấn. Trên địa bàn huyện chưa cơ sở chế biến, toàn bộ quả sơn tra chủ yếu do tư thương thu mua nên khiến đầu ra cho quả sơn tra càng trở nên khó khăn hơn.