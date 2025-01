"Lạnh nhiều hơn nóng", nụ chậm bung bông, khiến dân trồng mai vàng Bình Định chật vật

Ông Nguyễn Hữu Trung, trú thôn Trung Định, xã Nhơn An, TX.An Nhơn cho biết, từ ngày 10/1, ông đã đưa gần 100 chậu mai đến trưng bày tại khu vực Hội chợ mai xuân An Nhơn năm 2025.

Khu vực này nằm cạnh đường tránh Quốc lộ 1A nên rất nhiều người ghé vào mua.

Dịp Tết Ất Tỵ 2025, ông Trung có khoảng 500 cây mai từ 7 đến 8 năm tuổi bán ra thị trường.

Mỗi cây mai có giá từ 800 ngàn đồng đến 2 triệu đồng. Nếu bán thuận lợi, gia đình ông thu về hàng trăm triệu đồng.

"Ngoài Bắc không khí lạnh nên phải có búp nở thì người ta mới mua.

Thị trường mai Tết đến giờ phút này cũng như mọi năm, giá mai không lên. Mong thời tiết nắng ấm cho bà con thu hoạch được nhiều hơn", ông Trung nói.

Hoa mai vàng Bình Định được bày bán ven quốc lộ 1. Ảnh: QN.

Trong khi đó, ông Đặng Thanh Quý (45 tuổi, xã Nhơn Hạnh, TX.An Nhơn) cho biết, thời tiết năm nay khá bất thường, trời lạnh khiến nụ chậm phát triển.

"Người đến xem mai cũng tương đối, nhưng mai không có bông nên cũng không bán được nhiều", ông Quý nói.

Tương tự, ông Bùi Quang Cát (65 tuổi, phường Nhơn Hưng, TX.An Nhơn) cũng không giấu nổi lo lắng: "Cây mai vốn ưa thời tiết nắng ấm, mà năm nay lạnh quá, búp bung muộn, không có bông".

Tại vùng trồng mai ở các xã Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh, TX.An Nhơn người dân đưa mai chậu ra dọc các đường lớn và ghi rõ địa chỉ người bán để người mua liên hệ.

Nhiều người dừng lại ven quốc lộ để xem hoa. Ảnh: QN.

Gia đình ông Phạm Lê Anh Hoàng, trú thôn Liêm Định, xã Nhơn Phong, có khoảng 1.000 cây mai vàng tạo thế, nhưng hiện nay mới có khoảng 100 cây đủ búp kịp nở dịp Tết.

Ông Phạm Lê Anh Hoàng cho biết, thị trường mai năm nay chậm hơn so với cùng thời điểm Tết năm ngoái.

"Mấy hôm nắng lên người trồng mai mừng thiệt, nhưng nay trời âm u quá sợ cây mai không đủ búp. Thương lái đặt cũng không dám nhận do mình sợ bông búp có kịp hay không mà nhận tiền?

Nhận mà không kịp thì phiền phức. Nếu kịp thì thương lái gặp ở đâu lấy ở đó", ông Hoàng chia sẻ.

Mai được vận chuyển đến nơi tập kết để phục vụ khách dịp Tết. Ảnh: QN.

Tại TX.An Nhơn, tỉnh Bình Định có 5 làng nghề được công nhận trồng mai cảnh. Các xã vùng Đông của thị xã này đã mở rộng diện tích trồng mai trên 300 héc ta, một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng cây mai.

Ông Bùi Văn Cư - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TX.An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, toàn thị xã có gần 3 triệu cây mai vàng. Nghề trồng mai đã mang lại thu nhập lớn cho người dân, có hộ thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm, hộ thấp nhất cũng được trên 50 triệu đồng/năm.

Cây mai bán ra thị trường qua nhiều hình thức. Trong đó, người dân trưng bày sản phẩm. Trên địa bàn thị xã An Nhơn đã bố trí một điểm trưng bày.

Đây là một điểm tạo cho thương lái cũng như các khách đến tham quan cũng như thu hút thương lái sau đó phân tán ra các làng nghề để các thương lái chọn cây mai để thu mua.

Hàng dài mai vàng đang đợi khách. Ảnh: QN.

Khuân vác mai vàng đưa đi sau khi hoàn thành việc chốt giá. Ảnh: QN.

Mai vàng Bình Định có nhiều dáng thế đẹp, hoa vàng rực rỡ. Ảnh: QN.

"Thị xã đã bố trí làng nghề mai cảnh ở An Nhơn khoảng 75 ha, các cái điểm này cũng làm một điểm trưng bày và cũng có sự thu hút của các thương lái", ông Cư cho hay.

Vận chuyển mai lên xe tải về nơi chơi Tết. Ảnh: QN.

Từ ngày 9/1 đến ngày 27/1 (tức ngày 10 - 28 tháng Chạp), thị xã An Nhơn tổ chức Hội mai xuân tại khu vực trưng bày sinh vật cảnh thôn Trung Định, xã Nhơn An. Từ ngày 6/2 đến 8/2 (tức mùng 9 đến ngày 11 tháng Giêng năm Ất Tỵ) tổ chức tại Quảng trường trung tâm thị xã An Nhơn.

Thông qua các hội chợ xuân, các nhà vườn sẽ có cơ hội giới thiệu sản phẩm mai vàng truyền thống của làng nghề, đồng thời tăng cường kết nối giữa người sản xuất và tiêu dùng. Đây cũng là dịp để mở rộng thị trường tiêu thụ và tiếp tục khẳng định thương hiệu Mai vàng An Nhơn - Bình Định.

Rực rỡ sắc hoa vàng ở thủ phủ mai vàng miền Trung. Ảnh: QN.