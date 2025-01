Lạnh co ro, gió bấc phào phào, dân Thanh Hóa lội ao bắt cá ăn Tết, cá trắm cỏ, cá vược to bự Lạnh co ro, gió bấc phào phào, dân Thanh Hóa lội ao bắt cá ăn Tết, cá trắm cỏ, cá vược to bự thế này

Lạnh co ro, gió bấc thổi phào phào thấu xương, nhưng có nhiều gia đình ở Thanh Hóa vẫn lội xuống ao để kéo lưới bắt cá về ăn Tết. Những con cá trắm cỏ, cá vược to bự, tươi sống giãy đành đạch được chế biến thành các món như: Nướng than hoa hoặc chiên qua dầu...ăn rất thơm ngon.