Mô hình nuôi ếch thương phẩm của anh còn là nơi bà con học hỏi, góp phần giúp người dân vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Tiên phong nuôi ếch Thái Lan

Trong một chuyến đi tham quan, học tập thực tế tại trại giống ếch xã Phú Nhuận (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), anh Ngô Tiến Dũng - Chủ tịch Hội ND xã Bản Mế nhận thấy, đây là một loại vật nuôi mang lại giá trị kinh tế cao, nhưng lại không yêu cầu quá cao về kỹ thuật. Sau khi tham khảo ý kiến các kỹ thuật viên của trại giống về điều kiện khí hậu của xã Bản Mế có thể phát triển được giống ếch Thái Lan này, anh Dũng đã mua con giống mang về nuôi thử nghiệm.

"Trong quá trình nuôi giống ếch Thái Lan, tôi nhận thấy khí hậu ở đây rất phù hợp. Đến thời điểm hiện tại có thể nói mô hình đã thành công"- anh Dũng nói. Hiện nay, gia đình anh Dũng đang nuôi trên 1.000 con giống, thời gian nuôi khoảng 3 - 3,5 tháng sẽ được xuất bán, thu nhập cao hơn nhiều so với trồng lúa, cây ăn quả.

Từ thành công với mô hình nuôi ếch Thái Lan của hộ gia đình anh Dũng, UBND xã Bản Mế đã lựa chọn 25 hộ gia đình để nuôi thử nghiệm. Theo đó, bằng nguồn vốn 135, xã đã cấp cho 25 hộ này 5 vạn con giống.

Giám đốc HTX Nông nghiệp Bản Mế Hoàng Seo Chẩn bên vườn ươm quế giống của mình. Ảnh: M.N

"Từ một xã vùng cao với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai đã chuyển mình trở thành một điểm sáng trong phát triển kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn dưới 9%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/năm. Một cuộc sống ấm no, sung túc đã thực sự ùa về trên mảnh đất vùng cao này". Ông Ngô Tiến Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bản Mế

Chị Vàng Thị Phấn (xã Bản Mế) chia sẻ: "Tham gia mô hình nuôi ếch Thái Lan, chúng tôi được hướng dẫn từ khâu nuôi ương đến thành phẩm, cũng như cách phòng và điều trị một số bệnh thường gặp ở ếch nuôi. Các hộ dân khi tham gia dự án này phải đảm bảo đủ các điều kiện về chuồng nuôi, ao nuôi, nguồn nước và có điều kiện để mua thức ăn cho nuôi ếch từ giai đoạn ương giống cho đến khi xuất bán".

Theo chị Phấn, với kiến thức được trang bị, hiện nay gia đình nuôi trên 1.000 con ếch giống, thu nhập mỗi năm gần 100 triệu đồng.

Cùng với phát triển kinh tế gia đình, anh Dũng cũng là Chủ tịch Hội ND xã Bản Mế. Anh cho biết, phong trào thi đua "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" do T.Ư Hội ND phát động đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân xã Bản Mế. Từ phong trào này, hội viên nông dân xã Bản Mế đã phát triển các mô hình nông nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên trên địa bàn, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Sức sống ở Bản Mế

Chủ tịch Hội ND xã Bản Mế- Ngô Tiến Dũng cho biết, từ một xã vùng cao với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, đến nay xã Bản Mế đã chuyển mình trở thành một điểm sáng trong phát triển kinh tế.

Từ một hộ nghèo, quanh năm thiếu đói, đến nay, gia đình chị Lèng Thị Phân (ở thôn Bản Mế 2, xã Bản Mế) đã trở thành hộ dân có mức sống trung bình khá của thôn, với thu nhập lên tới gần 100 triệu đồng mỗi năm. Sự "đổi đời" này của gia đình chị Phân bắt đầu từ 2 con bò giống ban đầu hỗ trợ từ Nghị quyết số 22 của Tỉnh ủy Lào Cai về giảm nghèo bền vững tại huyện Si Ma Cai đến năm 2020 mà gia đình chị may mắn được hưởng lợi. "Tôi được dự án hỗ trợ một cặp bò giống, lại được đào tạo trồng cỏ voi và cách chăn nuôi bò nên bò sinh sản tốt lắm. Sau 2 năm có bò con thì tôi chuyển cho gia đình khác để lại con giống tiếp tục chăm sóc. Bây giờ nhà tôi đã có 7 con bò đẻ rồi, nhờ vậy cuộc sống đỡ khổ hơn, các con được đi học đầy đủ"- chị Lèng Thị Phân nói.

Từ nguồn vốn của Nghị quyết số 22, 191 con bò sinh sản ban đầu được cung cấp cho 93 hộ dân tại xã Bản Mế đến nay đã phát triển thêm được trên 100 con, và đa số các hộ dân được hưởng lợi từ dự án đều có cuộc sống khấm khá hơn.

Đặc biệt, những năm gần đây người dân trên địa bàn xã đã biết liên kết nhau lại để phát triển kinh tế thông qua các nhóm cùng sở thích, liên kết sản xuất và hợp tác xã. Điển hình như Hợp tác xã nông nghiệp Bản Mế do anh Hoàng Seo Chẩn làm chủ. Tham gia hợp tác xã, các thành viên được hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật gieo ươm chăm sóc cây giống, được hỗ trợ mua cây giống theo hình thức trả góp với giá ưu đãi hơn so với giá bán ra thị trường.

"Cây trồng được lấy gần không mất công vận chuyển và sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng cây giống nên tỷ lệ cây sống cao, sinh trưởng, phát triển tốt"- anh Hoàng Seo Chẩn - Giám đốc HTX nông nghiệp Bản Mế, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai cho biết.