Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, bà Nguyễn Thị Hải – Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, ông Hoàng Đình Tuấn – Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An, cùng lãnh đạo các ban, ngành, UBND huyện Thanh Chương và đông đảo hội viên trên địa bàn huyện Thanh Chương.



Ngày 25/4, tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ phát động "Nông dân Nghệ An sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn" năm 2023. Ảnh: Thắng Tình

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hải – Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh tầm quan trọng của vệ sinh an toàn thực phẩm. Nông sản thực phẩm có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống của con người ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí tính mạng người sử dụng. Trong đó, nông dân có vai trò quan trọng trong chuỗi sản xuất và cung ứng thực phẩm an toàn cho toàn xã hội. Sản xuất nông sản an toàn là xu hướng tất yếu, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, mang lại lợi ích lâu dài cho người nông dân.

Sản xuất nông sản theo hướng an toàn được tỉnh Nghệ An hết sức quan tâm. UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn giai đoạn 2020-2023" giao cho Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Hải – Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ, nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Thắng Tình

Thực hiện Đề án, thời gian qua các cấp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức các lễ phát động, xây dựng các câu lạc bộ tuyên truyền nông dân sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ thực phẩm an toàn.

Đồng thời, các cấp Hội Nông dân phối hợp với các ngành tổ chức được trên 90 cuộc hội nghị tập huấn về trang bị kiến thức sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản, tiêu chuẩn Vietgap.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tặng quà cho các thành viên câu lạc bộ "Nông dân sản xuất nông sản thực phẩm an toàn" xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo các cấp hội tập trung xây dựng và nhân rộng được trên 400 mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng liên kết hợp tác, an toàn thực phẩm. Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ đạo xây dựng từ 15-20 mô hình, 7 cửa hàng trưng bày, giới thiệu kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

Tại Lễ phát động, Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đề nghị các cấp hội, tiếp tục tuyên truyền cho hội viên, nông dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh, nhất là các quy định về trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, bảo quản và kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

Ban tổ chức đã trao tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn của xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

Đẩy mạnh liên kết sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm gắn với bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông sản thực phẩm. Phát huy vai trò của tổ chức hội trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn.

Nâng cao trách nhiệm của nông dân trong sản xuất, hướng đến nền nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thân thiện với môi trường. Thực hiện 3 không, đó là: Không sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm, không kinh doanh chất cấm và nông sản thực phẩm không an toàn, kém chất lượng; không tiêu dùng nông sản, thực phẩm bẩn, nông sản thiếu an toàn. Thực hiện 3 có, đó là: Có hiểu biết về quy trình kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, chế biến thực phẩm an toàn, có ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, có trách nhiệm phát giác và ngăn chặn thực phẩm không an toàn.

Hội viên Hội Nông dân xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An tham khảo các tài liệu sản xuất nông sản thực phẩm an toàn. Ảnh: Thắng Tình

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn của xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Đồng thời ra mắt câu lạc bộ "Nông dân sản xuất nông sản thực phẩm an toàn" xã Thanh Thủy với sự tham gia của 70 thành viên.