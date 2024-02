Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 10 có gì đặc biệt?

Trước khi diễn ra chương trình chính sẽ có phần biểu diễn văn nghệ do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam phụ trách. NSƯT Nguyễn Quỳnh Trang – Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Chỉ đạo nghệ thuật chương trình tiết lộ với Dân Việt, các tiết mục văn nghệ sẽ xen kẽ trong Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 10.

NSND Mai Hoa, NSƯT Việt Hoàn sẽ biểu diễn "Vươn tới đỉnh cao" trong Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú lần thứ 10. Ảnh: NVCC

Mở đầu là các tiết mục Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi do nhóm Phương Nam, nhóm Thời Gian cùng Hợp xướng và Vũ đoàn Mây biểu diễn. Tiếp đến là Rạng ngời mùa xuân trong em do Tứ ca nữ biểu diễn, Vũ đoàn Mây múa phụ họa. NSND Mai Hoa, NSƯT Việt Hoàn cùng Hợp xướng thể hiện tác phẩm Vươn tới đỉnh cao - một bài hát do nhạc sĩ Trọng Đài vừa sáng tác cho chương trình.

Ở phần giữa và cuối, NSND Thanh Lam thể hiện ca khúc Đất nước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn với phần múa phụ họa của Vũ đoàn Mây; NSND Thanh Thúy sẽ đơn ca bài Tiếng hát từ thành phố mang tên Người và NSND Quốc Hưng sẽ biểu diễn Việt Nam ơi ta bước tiếp với phần phụ họa của Vũ đoàn Mây.

Như vậy, nghệ sĩ Mai Hoa và Thanh Lam sẽ vừa đóng vai trò là nghệ sĩ nhận phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, vừa tham gia biểu diễn trong chương trình. Bày tỏ cảm xúc khi tham gia biểu diễn, NSND Mai Hoa chia sẻ với Dân Việt: "Chưa bao giờ tôi hồi hộp đến thế. Tôi từng hát trên rất nhiều sân khấu nhưng đây là lần đầu tiên hát trong sự kiện trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú mà bản thân mình cũng là người được trao tặng danh hiệu lần này. Tôi nghĩ mình sẽ rất nhiều cảm xúc khi thể hiện Vươn tới đỉnh cao cùng người anh đồng nghiệp – NSƯT Việt Hoàn và Hợp xướng. Đây là ca khúc mới tinh do anh Trọng Đài viết riêng cho chương trình lần này".

NSND Thanh Lam vừa là ca sĩ biểu diễn, vừa nhận phong tặng danh hiệu. Ảnh: FBNV

119 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

Trong khuôn khổ của chương trình, sau khi Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng báo cáo về đợt xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 10, đại diện Văn phòng Chủ tịch nước sẽ lên công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng/truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú cho các nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực: Sân khấu, Âm nhạc, Điện ảnh, Múa, Phát thanh - Truyền hình. Sau đó, các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú sẽ được mời lên bục danh dự để nhận bằng phong tặng danh hiệu từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ VHTTDL.

Theo các quyết định do Chủ tịch nước ký đã được công bố, đợt xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 10 có tổng cộng 119 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, 256 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, 5 cá nhân được truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và 1 cá nhân được truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu lần này trải đều trên các lĩnh vực: Sân khấu, Âm nhạc, Điện ảnh, Múa, Phát thanh - Truyền hình. Trong đó, nghệ sĩ thuộc lĩnh vực sân khấu được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân có đến hơn 60 cá nhân, lĩnh vực âm nhạc có 40 cá nhân.

Ở danh sách phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân có nhiều cái tên nổi bật như: Thanh Tú, Thanh Lam, Tấn Minh, Mai Hoa, Tạ Tuấn Minh, Xuân Bắc, Thu Huyền (Huyền chèo), Trần Ly Ly, Phạm Phương Thảo, Quế Trân… Ở danh sách phong tặng Nghệ sĩ Ưu tú có nhiều cái tên được công chúng biết đến rộng rãi như: Lê Mai, Kim Xuyến, Lan Anh, Tân Nhàn, Thiện Tùng, Việt Anh, Ốc Thanh Vân…

Theo thông lệ của các kỳ xét tặng danh hiệu trước, lễ trao tặng danh hiệu nghệ sĩ thường diễn ra vào tháng 9 hàng năm tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tuy nhiên, vì nhiều lí do khách quan và chủ quan mà đợt xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú kéo dài cho đến tận bây giờ. Trước đó, lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú dự kiến diễn ra vào 31/1/2024 nhưng sau đó bị hoãn.

Theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng có hiệu lực từ 1/1/2024, mức tiền thưởng cho Nghệ sĩ Nhân dân bằng 12,5 lần mức lương cơ sở, với Nghệ sĩ Ưu tú là 9 lần mức lương cơ sở.

Cụ thể, với các cá nhân nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân nhận mức thưởng là 22,5 triệu đồng (tương đương với hệ số 12,5), còn các cá nhân nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú có mức thưởng 16,2 triệu đồng (tương đương với hệ số 9). Ngoài ra, các nghệ sĩ sau khi được phong tặng danh hiệu cũng sẽ được tăng lương ở cơ quan chủ quản.

Số tiền thưởng mà các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú nhận được hiện nay đã có nhiều thay đổi so với trước kia. Vào khoảng năm 2012, danh hiệu NSND được thưởng từ 12-15 triệu đồng, danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú nhận được dưới 10 triệu đồng.