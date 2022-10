Lên phương án phá dỡ 12 ụ bê tông tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về công tác phá dỡ 12 ụ bê tông tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, đơn vị cho biết nhà thầu thực hiện công tác phá dỡ 12 ụ bê tông này đã làm việc với đơn vị quản lý sân bay Tân Sơn Nhất để lên kế hoạch, triển khai tiếp cận hiện trường.



Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết về phương án thi công, các bên thống nhất chỉ phá dỡ phần vách nổi, không phá dỡ nền bê tông và móng ngầm do phần này không cản trở việc di chuyển của máy bay.

ụ bê tông tại sân bay Tân Sơn Nhất được xây dựng trước năm 1975. Ảnh: H.T

Việc phá dỡ thân ụ phải đảm bảo cao độ sau phá dỡ bằng cao độ nền xung quanh, có mặt bằng chuyển tiếp êm thuận. Trước đó, hệ thống mương thoát nước thuộc dự án cải tạo đường băng cũng được thiết kế vòng tránh qua phần móng ụ bê tông.

Chi phí phá dỡ 12 ụ bê tông, các bên đã thống nhất để Bộ Quốc phòng lựa chọn nhà thầu phá dỡ và thông báo lại chi phí. Bộ GTVT sẽ dùng nguồn tiền từ dự án cải tạo, nâng cấp đường băng sân bay Tân Sơn Nhất để chuyển trả cho Bộ Quốc phòng.

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết sau khi thống nhất cắt giảm hạng mục phá dỡ, chi phí ước tính sẽ giảm. Đơn vị đang chờ Quân chủng Phòng không Không quân tính toán lại chi phí.

Do tiến độ phá dỡ cần thực hiện gấp, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận kiến nghị Bộ GTVT chuyển trước cho Bộ Quốc phòng 8,4 tỷ đồng. Trường hợp chi phí sau tính toán nhỏ hơn 8,4 tỷ đồng, phần tiền dư sẽ được chuyển trả lại cho dự án. Trường hợp chi phí lớn hơn 8,4 tỷ đồng, Ban quản lý kiến nghị Bộ GTVT điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án cải tạo đường băng để có đủ kinh phí chuyển cho Bộ Quốc phòng.

Được biết, 12 ụ bê tông tại sân bay Tân Sơn Nhất có chiều dài gần 20 m, rộng hơn 10 m, cao gần 3 m, hình chữ U, có chức năng làm nơi trú ẩn cho máy bay chiến đấu để tránh pháo kích. Công trình được xây dựng từ trước năm 1975. Sau giải phóng, quân đội tiếp quản các hạng mục này nhưng không sử dụng nhiều.

12 ụ bê tông này được tháo dỡ tạo điều kiện thuận lợi khai thác máy bay cỡ lớn. Ảnh: H.T

Theo chuyên gia giao thông, 12 ụ bê tông này được tháo dỡ việc điều phối máy bay thân lớn sẽ được cải thiện rất nhiều, đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn hàng không quốc tế. Lý do, đường lăn W11A hiện có nhiều ụ bê tông này nằm ở vị trí mương thoát nước nên khi máy bay thân rộng sải cánh lớn sẽ choàng lên các ụ bê tông gây tình trạng mất an toàn trong quá trình máy bay di chuyển.

Từ tháng 7/2020, Chính phủ đã đầu tư 2.000 tỷ đồng để nâng cấp đường băng Tân Sơn Nhất, xây dựng thêm 1 đường lăn song song để tăng tốc độ giải tỏa máy bay. Tuy nhiên, một đoạn đường lăn xây mới bị vướng 12 ụ bê tông của quân đội nên chưa thể đưa vào khai thác các máy bay cỡ lớn.

Vì thế, Chính phủ đã giao Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm tháo dỡ 12 ụ bê tông và xây dựng mới các ụ khác thay thế. Kinh phí phá dỡ những ụ bê tông này sẽ được Bộ GTVT chuyển trả Bộ Quốc phòng từ nguồn tiền của Dự án cải tạo nâng cấp đường băng sân bay Tân Sơn Nhất.