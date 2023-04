Liên Bỉnh Phát nói gì về người đẹp "Như Ý truyện" Trương Quân Ninh khi đóng chung phim ở Đài Loan?

Liên Bỉnh Phát đang đóng vai chính trong phim Đài Loan "Hóa ngoại chi y". Ảnh: NVCC

Vừa qua, Liên Bỉnh Phát và Trương Quân Ninh đã dự lễ cúng khai máy bộ phim Hóa ngoại chi y tại Đài Bắc. Cặp diễn viên Việt - Đài diện trang phục đồng điệu, cùng phối áo khoác da với quần jeans đen đơn giản.

Hóa ngoại chi y là seri phim Netflix xoay quanh cuộc sống của người lao động nhập cư tại Đài Loan. Trong đó, Liên Bỉnh Phát hóa thân một bác sĩ hoạt động "chui" nhưng mang trái tim ấm áp, hết lòng vì người bệnh.

Liên Bỉnh Phát và Trương Quân Ninh. Ảnh: FBNV

Trương Quân Ninh hóa thân thành một bác sĩ có con mắc bệnh hiểm nghèo. Họ trở thành tri kỷ khi tìm thấy sự đồng cảm. Chia sẻ với PV Dân Việt, Liên Bỉnh Phát cho biết, cơ duyên anh vào vai chính trong bộ phim Đài Loan Hoá ngoại chi y là từ trước Tết Nguyên đán 2022. Thời điểm đó, ê-kíp đã qua Việt Nam casting một số diễn viên nam nhưng cuối cùng họ không chọn được ai.

Ê-kíp quay về Đài Loan tiếp tục tìm những nhân vật đảm nhận các vai diễn khác. Sau đó, họ tìm được Liên Bỉnh Phát thông qua bộ phim Song Lang. Ê-kíp chủ động liên hệ mời Liên Bỉnh Phát casting online và chọn luôn anh ngay lần thử vai đầu tiên.

Đây là lần làm phim xa nhà lâu nhất của Liên Bỉnh Phát. Ảnh: NVCC

"Làm việc với ê-kíp Đài Loan, tôi đã học được nhiều thứ, nhiều nhất là sự chuyên nghiệp, không câu nệ hình thức mà chú trọng vào hiệu quả công việc", nam diễn viên chia sẻ với Dân Việt.

Khi được hỏi về đàn chị Trương Quân Ninh - người đẹp phim Như Ý truyện, Liên Bỉnh phát tiết lộ: "Đàn chị Trương Quân Ninh vô cùng chuyên nghiệp, đúng phong thái của một "big star", hiệu quả công việc lúc nào cũng được chị đặt lên hàng đầu".

Liên Bỉnh Phát làm việc với ê-kíp Đài Loan. Ảnh: NVCC

Đề cập đến điều kiện ăn ở và làm việc tại Đài Loan, Liên Bỉnh Phát cho biết, đường phố Đài Loan rất thoáng đãng, văn minh, sạch đẹp. Đoàn phim chăm sóc anh rất chu đáo. Đi làm anh có xe riêng đưa đón, hẹn 12h30 thì 12h27 xe đã có mặt trước khách sạn.

Liên Bỉnh Phát rất thích đồ ăn Đài Loan vì anh là người gốc Hoa. Ảnh: NVCC

Liên Bỉnh Phát cho biết, đồ ăn đều rất ngon, đặc biệt nam diễn viên thích món cơm rang vì hương vị giống như ở nhà mẹ anh thường nấu. Liên Bỉnh Phát vốn là người gốc Hoa nên rất hợp với khẩu vị đồ ăn xứ Đài.

Theo nam diễn viên cho hay, đây cũng là lần đi làm xa nhà lâu nhất của anh. "Lần trước, khi làm phim Come and go của Nhật, tôi chỉ xa nhà 1 tuần. Tuy nhiên, tôi là kiểu người "vứt đâu cũng sống được" nên lần xa nhà này không những không có gì khó khăn mà còn là một trải nghiệm hay ho trong cuộc đời tôi", Liên Bỉnh Phát bày tỏ.