Trong các “nữ hoàng ảnh lịch” đình đám thập niên 90, ai là người nhận cát xê 1 cây vàng/ngày chụp ảnh?

"Nữ hoàng ảnh lịch" nào nhận cát xê cả cây vàng/ngày chụp ảnh?

Vào thập niên 90, các "mỹ nhân" như: Diễm Hương, Thu Hà, Giáng My, Hiền Mai, Diễm My, Y Phụng, Mộng Vân, Việt Trinh… không chỉ được biết đến qua các vai diễn trên màn ảnh mà còn gây say đắm khi khoe nhan sắc mỹ miều trên nhiều sản phẩm in ấn hiện hành. Nhiều người hâm mộ đã dành cho các sao nữ thời bấy giờ nhiều mỹ từ như: "Người đẹp ảnh lịch", "Nữ hoàng ảnh lịch"…

Những tấm ảnh lịch từng "gây thương nhớ" thập niên 90. Ảnh: TL

Không chỉ được công chúng rộng rãi biết đến, nhiều diễn viên đã đổi đời, phất lên nhờ công việc đóng phim và chụp ảnh lịch vì cát xê thời đó rất cao. Nếu quy đổi ra vàng thì có những ngày còn nhận mấy chục cây vàng/tháng nhờ chụp ảnh lịch.

Chia sẻ với Dân Việt, diễn viên Diễm My kể, chị bắt đầu làm người mẫu ảnh lịch năm 1983. Từ năm 1985 đến 1988, nữ diễn viên lọt top người mẫu ảnh lịch xinh đẹp nhất Việt Nam. Lúc bấy giờ, khán giả cả nước biết đến Diễm My với vai trò người mẫu ảnh hơn là một diễn viên điện ảnh.

"Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My tiết lộ, cát xê chụp ảnh lịch của chị thời đó khởi điểm là 200.000 đồng/ngày chụp, sau đó tăng lên 500.000 đồng/ngày. Và đến 4 - 5 năm sau thì tăng lên 1 triệu đồng/ngày. Thời điểm đó, vàng chỉ có 320.000 đồng/chỉ nên mức cát xê ấy là rất cao. Cát xê của Diễm My thuộc hàng cao nhất trong lứa người mẫu ảnh thời bấy giờ.

Trong khi đó, "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh lại bắt đầu chụp ảnh lịch từ năm 18 tuổi. Sau khi nổi lên với hàng loạt vai diễn trong các bộ phim đình đám: Ngọc trong đá, Xương rồng đen, Cô lái taxi, Người đẹp Tây Đô... chị càng đắt sô chụp ảnh lịch. Nữ diễn viên kể rằng, cát xê chụp ảnh lịch Tết của chị hồi đó rất cao. Một ngày chụp ảnh chị có thể mua được cây vàng. Chụp ảnh lịch kiếm nhiều tiền không thua gì đóng phim.

Diễm My là người có cát xê chụp ảnh lịch cao nhất thập niên 90. Ảnh: TL

"Thời đó, tôi chụp suốt mà không biết mệt là gì. Số tiền đầu tiên tôi nhận trong đời là 20.000 đồng cho một ảnh lịch", Việt Trinh kể.

Bản thân diễn viên Hiền Mai cũng tiết lộ, cát xê chụp ảnh lịch của chị thời thập niên 80, 90 cũng thuộc hàng top. Nhờ thế mà sau vài năm đi diễn và đóng phim, chị cũng gom đủ tiền để mua một căn nhà.

"Nữ hoàng ảnh lịch" Thu Hà bước chân vào giới "ảnh lịch" muộn hơn nhiều đồng nghiệp. Tuy nhiên, chị cũng đã nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích nhờ nhan sắc xinh đẹp với đôi mắt to và đôi môi mọng.

Nữ nghệ sĩ nhớ lại, khi mới bắt đầu đi chụp ảnh lịch, chị không nghĩ sẽ được trả cát xê. Ấy vậy mà, sau khi chụp hình xong chị được trả cát xê là 5 cuốn lịch để tặng cho bạn bè, họ hàng. Sau này, lời mời chụp ảnh lịch và đóng phim nhiều lên, mỗi khi nhận được cát xê, ngoài việc gửi tiền về phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống gia đình, Thu Hà còn mua nhẫn vàng hoặc vòng vàng về tặng mẹ.

"Ngày đó, xuất hiện trên các trang bìa lịch, tôi thu về nhiều thứ "được". Được đầu tiên là gia đình ngỡ ngàng, không hiểu sao con bé lại được ngồi trong ảnh lịch như vậy, tiếng lành đồn xa. Sau đó, các chàng trai khu vực đó rất chú ý", NSND Thu Hà bày tỏ.

Phía sau hậu trường chụp ảnh lịch thập niên 90

"Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My kể rằng, thời đó công nghệ chụp ảnh lịch vô cùng đơn giản, người mẫu chỉ cần cầm trái hồng hay trái táo. Khi ấy, Diễm My cũng chẳng cần phải khóc lóc hay diễn đạt tâm trạng như trong phim, chỉ cần cười mỉm, mắt long lanh, quần áo xanh, đỏ là chụp được ngay. Nhờ mang vẻ đẹp nóng bỏng, phóng khoáng… và khuôn mặt đậm chất châu Âu nên Diễm My thường được các nhiếp ảnh gia thời đó chọn làm người mẫu áo tắm.

Một tấm ảnh lịch của cặp đôi Lý Hùng - Diễm Hương. Ảnh: TL

Nhiếp ảnh gia Hoàng Trường kể lại, hơn 30 năm trước, các nhiếp ảnh gia muốn mời người mẫu nào chụp ảnh thường phải chuẩn bị quần áo sẵn cho người mẫu. Riêng Diễm My thời điểm đó đã nổi như cồn và quen biết nhiều cửa hàng thời trang nên chị tự lo trang phục cho mình. Những cửa hàng này thường cho mượn hoặc tài trợ luôn quần áo cho nữ diễn viên.

Diễn viên Việt Trinh kể rằng, cứ mỗi khi đến mùa chụp ảnh lịch, từ sáng sớm các người mẫu đã tụ tập đông đủ tại du lịch Văn Thánh (TP.HCM) và hồ Bình An (Bình Dương) để chụp với nhiếp ảnh gia Nguyễn Á, Đoàn Minh Tuấn, Đăng Khôi, Tô Thanh Nghiệp... Phụ trách trang điểm thời đó có Lê Dũng, Cindy Thái Tài. Chị em chụp chung từ sáng đến chiều với nhau rất tình thương mến thương, vui vẻ. Mỗi người mỗi gu, mỗi cách tạo dáng. Diễm Hương hay để tay ngay má nên thành hình mẫu quen thuộc. Y Phụng kéo áo trễ một bên vai. Việt Trinh thì thường để tay lên nón, lên mặt.

NSND Thu Hà nhớ lại, thời điểm chị bắt đầu gia nhập làng ảnh lịch năm 18 tuổi. Ngày đó, chị trong trẻo, ngây thơ… và chưa có nhiều kinh nghiệm. Chị vẫn nhớ, thời đó phim có độ nhạy kém nên hoặc trời rất nắng hoặc phải có rất nhiều phản quang thì mới rõ, mới nét.

Ở thời hoàng kim của ảnh lịch, các diễn viên được trả cát xê rất cao. Ảnh: TL

"Nói đến chuyện đi chụp lịch mình cũng thấy đói nữa. Lúc bấy giờ ở quân đội, buổi sáng ra chỉ có cơm và nước mắm thôi, ăn vội ăn vàng một bát rồi đi chụp lịch. Chụp thì các chú ấy chỉnh sáng lâu lắm, có khi đến trưa mới được một kiểu vì phim rất đắt tiền. Có khi đến trưa mới chụp thì lúc đó tôi đã đói mềm ra và cũng có lúc phải cấp cứu bằng một cốc sữa", NSND Thu Hà kể lại.

Diễn viên Diễm My tâm sự, thời của chị để được mời làm mẫu ảnh không hề dễ dàng. Gương mặt đẹp chưa đủ mà phải có đời sống trong sạch, không có những bê bối đời tư. Và cũng không hiểu sao, thời đó, ai cũng ý thức về việc giữ gìn hình ảnh bản thân, nghe đến scandal là rất sợ hãi chứ không phải dùng đến scandal, chiêu trò để nổi như nhiều bạn trẻ trong showbiz bây giờ. Vì không may dính vào scandal là mất toi hình ảnh và cũng mất luôn cơ hội làm nghề.