Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX), những năm qua TP.HCM đã có nhiểu chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX, gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, thời gian gần đây, nhiều HXT mới đã thành lập, vực dậy phong trào kinh tế tập thể vùng nông thôn TP.HCM sau dịch Covid-19.

Anh Nguyễn Minh Hải - Giám đốc HTX Chăn nuôi dê Đa Phước chăm sóc đàn dê của HTX. Ảnh: Trần Đáng

Giữa tháng 6 đến đầu tháng 7/2022, TP.HCM đã có 2 HTX mới được thành lập là HTX Cá cảnh Bình Lợi và HTX nuôi dê xã Đa Phước (Bình Chánh). Theo anh Nguyễn Minh Hải - Giám đốc HTX nuôi dê xã Đa Phước, hiện HTX có 7 thành viên với vốn điều lệ 200 triệu đồng. HTX có tổng đàn dê bố mẹ trên 200 con, trong đó dê lấy sữa trên 500 con. Mỗi ngày, HTX thu hoạch 60 - 80 lít sữa dê, chế biến 2 sản phẩm từ sữa dê là sữa tươi thanh trùng và sữa chua thanh trùng.

Anh Hải cho biết, tiền thân của HTX là tổ hợp tác (THT), đã nhận được nhiều sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp thành phố, như: Túi đựng sản tầm, tờ rơi quảng bá sản phẩm, xây dựng trang web… "HTX đang trên đà phát triển để nâng cao thu nhập cho thành viên cũng như góp phần xây dựng NTM ở địa phương" - ông Hải chia sẻ.

Trước đó, trong tháng 4/2022 Hội Nông dân huyện Củ Chi cũng đã tổ chức ra mắt 2 HTX cung ứng vật tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là HTX Thỏ sạch An Nhơn Tây và HTX Rau an toàn Hải Nông.

Lễ ra mắt 2 HTX Thỏ sạch An Nhơn Tây và HTX rau an toàn Hải Nông. Ảnh Ngọc Thủy



Theo đó, HTX Thỏ sạch An Nhơn Tây sẽ hỗ trợ cung ứng cho thành viên, nông dân về giống thỏ sạch, thiết bị chăn nuôi và bao tiêu sản phẩm. HTX này có 25 thành viên tham gia chăn nuôi thỏ với tổng đàn 400.000 con gồm thỏ giống và thỏ thịt. Còn HTX Rau an toàn Hải Nông thì hỗ trợ cung ứng cho thành viên, nông dân giống rau; vật tư trồng trọt như nhà màng, phân bón và bao tiêu sản phẩm... Hiện, diện tích gieo trồng của HTX là 10ha với 25 thành viên.

Trong 7 tháng đầu năm 2022, TP.HCM đã vận động thành lập mới được 6 HTX, trong đó: huyện Củ Chi 3 HTX (HTX Minh An, HTX Thỏ sạch An Nhơn Tây, HTX Rau an toàn Hải Nông); huyện Cần Giờ 1 HTX (HTX Dịch vụ muối biển Lý Nhơn), huyện Bình Chánh 2 HTX (HTX Nuôi dê xã Đa Phước, HTX Cá cảnh Bình Lợi).

Hiện toàn TP.HCM có 109 HTX nông nghiệp đang hoạt động với 2.517 thành viên, tổng vốn điều lệ gần 340 tỷ đồng. Trong đó, số lượng HTX tập trung nhiều nhất ở huyện Củ Chi (40 HTX), kế đến là Hóc Môn (15 HTX), Cần giờ (10 HTX). Các quận nội thành có 18 HTX, riêng TP.Thủ Đức có 7 HTX nông nghiệp đang hoạt động.