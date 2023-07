Nửa đầu năm 2023 đã chứng kiến một số bộ phim Hollywood lớn ra mắt trên toàn cầu như "Ant Man 3", "The Lightning", "Transformers: Rise of the Beasts", "Elementary". Có nhiều câu hỏi đặt ra sau khi những "bom tấn" này ra mắt. Lời giải cho bài toán làm thế nào để thành công trên phương diện phòng vé vẫn là một dấu hỏi lớn đối với các nhà làm phim.

Liệu "Mission: Impossible 7" của Tom Cruise có thành công?

Một điều chắc chắn là các phần tiếp theo của loạt phim nổi tiếng, với ngân sách ngày càng tăng lên, đang gặp khó khăn hơn trong việc tạo lãi. "Mission: Impossible 7" với sự tham gia của Tom Cruise, liệu có là một ví dụ khác cho xu hướng chung này không?

"Mission: Impossible 7" được giới phê bình khen ngợi. Ảnh: IT.

Từ khi ra mắt tại các rạp chiếu của Mỹ từ thứ Tư tuần trước, "Mission: Impossible – Dead Reckoning" (Phần 1) đã thu về khoảng 80 triệu đô la doanh thu, trong đó có 56,2 triệu đô la vào dịp cuối tuần, tại 4.327 rạp chiếu phim. Các con số này thấp hơn kỳ vọng và ước tính của Paramount, khi dự kiến M:I 7 sẽ vượt qua con số 60 triệu đô la doanh thu cuối tuần và đạt 90 triệu đô la trong năm ngày đầu ra mắt.

Nhìn nhận một cách khách quan, với kết quả cho thấy, sau 5 ngày ra mắt, bộ phim do Christopher McQuarrie đạo diễn không thể phá vỡ kỷ lục về doanh thu cao nhất trong dịp cuối tuần ra mắt của loạt phim này. Với 60 triệu đô la của Dead Reckoning (Phần 1), nó thua kém so "Fallout" ra mắt năm 2018 với 61 triệu đô la, thậm chí so với "Mission: Impossible 2", thu về hơn 57 triệu đô la vào năm 2000 chưa tính đến lạm phát, cũng không hơn là bao. Nhưng nếu nhìn vào năm ngày ra mắt, con số 80 triệu đô la là kỷ lục mới cho loạt phim này (cao hơn 78,8 triệu đô la của Mission: Impossible 2).

Lý do thứ hai để đánh giá đây là một khởi đầu thất vọng bởi nó được so sánh với "Indiana Jones". Bộ phim "Indiana Jones 5" cũng có mức doanh thu tương tự với "Mission: Impossible 7" là 60 triệu đô la trong cuối tuần và 82 triệu đô la 5 ngày ra mắt. "Indiana Jones 5" đã được xem là một thất bại, thì rõ ràng "Mission: Impossible 7" cũng khó có thể tránh được số phận này.

"Mission: Impossible 7" liệu có thành công? Ảnh: IT.

Các bộ phim gần đây với sự tham gia của Tom Cruise mang lại dấu ấn phòng vé tốt. Đặc biệt, phim của nam tài tử thường "ăn tiền" lâu dài (Top Gun: Maverick thu về gần 1,5 tỷ đô la trên toàn cầu) và sức mạnh từ thị trường quốc tế (70% doanh thu của "Fallout" và "Rogue Nation" đến từ các thị trường khác Mỹ).

"Mission: Impossible 7" đã thu về khoảng 155 triệu đô la ở hơn 70 thị trường nước ngoài. Bộ phim bom tấn đã có một khởi đầu mạnh mẽ ở nhiều quốc gia, ngoại trừ Trung Quốc nơi màn ra mắt của nó không hoạt động hiệu quả như Fallout. Tổng cộng, bộ phim thu về 235 triệu đô la trên toàn thế giới.

Với ngân sách sản xuất của bộ phim rơi vào khoảng 290 triệu đô la (không tính tiền quảng cáo), đang là một rào cản đáng kể đối với khả năng sinh lời của nó. Đây là tập phim đắt giá nhất trong loạt phim, vượt qua con số 180 triệu đô la của "Mission: Impossible – Fallout". Tuy vậy "Fallout" hiện vẫn là thành công lớn nhất của loạt phim, với 791 triệu đô la doanh thu. Liệu "Mission: Impossible 7" có vượt qua được kỷ lục này?