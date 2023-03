Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ guitar Lim Chang Soo

Lim Chang Soo là một nhạc sĩ và nhà phát triển nổi tiếng tại Hàn Quốc. Theo xác nhận của người anh thân thiết Kang Ho Jung - nhà soạn nhạc và giáo sư tại Đại học Seokyeong, nhạc sĩ Lim Chang Soo đã qua đời trong một vụ tai nạn xe máy ở Việt Nam. Thông tin về sự ra đi đột ngột của Lim Chang Soo đã gây chấn động ngành công nghiệp âm nhạc, với nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ lời chia buồn trên mạng xã hội.

Nghệ sĩ guitar Hàn Quốc Tammy Kim bày tỏ lời chia buồn trước sự ra đi đột ngột của Lim Chang Soo. Cô tiết lộ rằng, cô tình cờ đọc được cáo phó của nhạc sĩ Lim Chang Soo và vô cùng đau buồn trước tin ông qua đời đột ngột.

Nghệ sĩ guitar Hàn Quốc Lim Chang Soo. (Ảnh: IT).

Đóng góp lớn cho âm nhạc Hàn Quốc

Lim Chang Soo được kính trọng nhờ tài năng âm nhạc của mình, với khả năng cảm thụ âm nhạc đặc biệt đã khiến ông được các nhạc sĩ đồng nghiệp khen ngợi. Ông từng là một tay guitar điêu luyện cho đến khi một tai nạn đáng tiếc khiến ông bị thương ở tay, buộc ông phải từ bỏ việc chơi nhạc cụ này. Tuy nhiên, tình yêu dành cho âm nhạc và sự nhiệt huyết của ông không hề dao động khi ông thừa hưởng niềm đam mê phát minh của cha mình và bắt đầu phát triển giao diện MIDI. Điều này cuối cùng đã dẫn đến việc thành lập Hệ thống EGO, một công ty thiết bị âm thanh kỹ thuật số mà ông thành lập vào năm 1996. Tinh thần kinh doanh và niềm đam mê đổi mới đã giúp ông trở thành nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực này.

Là một nhạc sĩ, đóng góp của Lim Chang Soo cho ngành âm nhạc Hàn Quốc là rất đáng kể. Ông chơi guitar trong album thứ 2 của ban nhạc Rock đình đám Hàn Quốc Next có tên "The Return of N.E.X.T Part 1: The Being" và sản xuất âm nhạc cho Echo, một nhóm nổi tiếng được biết đến với bài hát nổi tiếng "Happy Me".

Ban nhạc rock Hàn Quốc NEXT, còn được gọi là New EXperiment Team đã nổi tiếng nhờ những bài hát nói về bất công xã hội. Shin Hae Chul, một ca sĩ nhạc rock mang tính biểu tượng của Hàn Quốc, thành lập ban nhạc vào năm 1992 và họ phát hành album đầu tay "Home" cùng năm đó. Ban nhạc đã trải qua một số lần thay đổi đội hình trong suốt sự nghiệp của họ và tan rã vào năm 1997 sau khi phát hành "Lazenca: A Space Rock Opera". Sau đó, các nghệ sĩ chơi nhạc cụ đã thành lập ban nhạc alternative metal mang tên Novasonic với rapper Kim Jun Pyo.

Album "The Return of N.E.X.T Part 1: The Being". (Ảnh: IT).

Năm 2003, NEXT cải tổ sau khi Novasonic tan rã và phát hành nhạc phim nền cho "Guilty Gear XX #Reload", bao gồm một số bài hát nhạc cụ, sau đó được làm lại thành các bài hát có giọng hát trong album tiếp theo của họ, "The Return Of N.EX.T Part 3: Cuốn sách về chiến tranh/Nhật ký của một người lính". Album này có bài hát "Dear America" với sự góp giọng của một số giọng ca nổi bật của Hàn Quốc, bao gồm Kim Jun Pyo và "Ahn Heung Chan".

Đáng tiếc, vào năm 2014, Shin Hae Chul đã qua đời do ngừng tim. Vào năm 2015, ban nhạc xuất hiện lần cuối tại Lễ hội nhạc rock Pentaport, biểu diễn tại một sân khấu tưởng niệm đặc biệt cho Shin Hae Chul cùng với các nhạc sĩ khác. Kể từ đó, NEXT không còn hoạt động nữa.

Bất chấp những thành công của mình, Lim Chang Soo đã sống một cuộc đời âm thầm, lặng lẽ. Điều này càng khiến cho sự ra đi đột ngột của ông càng khiến những người thân yêu bên cạnh thêm bàng hoàng, tiếc thương. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn đối với nền âm nhạc Hàn Quốc và những người biết đến ông.