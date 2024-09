Cùng với sức hút văn hóa truyền thông kết hợp yếu tố linh dị, Linh miêu - Quỷ nhập tràng còn sở hữu dàn diễn viên thực lực đáng trông đợi gồm: Nghệ sĩ Hồng Đào, Samuel An, Văn Anh, Thiên An và đặc biệt là Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trong vai diễn đầu tiên. Họ sẽ mang đến tấn bi kịch trong một gia đình Huế nặng nề quan điểm phong kiến.

Những hình ảnh đầu tiên của "Linh miêu - Quỷ nhập tràng". Nguồn: NSX

Sau khi đánh tiếng về dự án thứ 2 trong chuỗi 3 phim linh dị dân gian, mới đây, đạo diễn Lưu Thành Luân và nhà sản xuất Võ Thanh Hòa đã chính thức mang Linh miêu - Quỷ nhập tràng trở lại, ấn định ngày ra mắt vào cuối năm 2024 với đoạn First Look đầy ma mị sử dụng tone màu xanh lạnh để diễn tả về nghi thức đổi hồn nhập xác.

Trong đoạn First Look khắc họa rõ hơn cho người xem về bầu không khí u ám, mang nét truyền thống đặc trưng của văn hóa Huế xuất hiện trong Linh miêu - Quỷ nhập tràng với trang phục của nghệ sĩ Hồng Đào. Tác phẩm điện ảnh linh dị của đạo diễn Lưu Thành Luân gợi ngay cho người xem tò mò với khung cảnh của một đám hình nhân giấy khênh kiệu rước thây ma.

Cảnh đưa thây ma trong phim Linh miêu - Quỷ nhập tràng. Ảnh: NSX

Theo đó, hình ảnh mới nhất đến từ ê-kíp khiến fan của phim kinh dị thêm hào hứng và mong chờ hơn. Dựa trên nghi lễ triều đình Huế gọi là lễ rước kiệu của thái tử hay ông Hoàng ngày xưa trong cung đình Huế với người cầm đèn, cầm lọng, nhạc công. Đặc trưng có những người nữ múa gõ chén - điệu múa và cũng là cách chơi nhạc của cung đình.

Không chỉ mang đến không khí âm u của nghi lễ rước kiệu thây ma, hình ảnh đoàn rước là những người giấy rước kiệu cũng là phân cảnh tạo được ấn tượng mạnh của First Look Linh miêu - Quỷ nhập tràng. Đạo diễn Lưu Thành Luân chia sẻ với PV Dân Việt thêm: "Phim khai thác những hiện tượng linh dị xoay quanh một gia đình phong kiến sinh sống tại Huế.

Không chỉ khai thác những giá trị văn hóa Huế, giới thiệu đến khán giả nhiều hơn về nghệ thuật khảm sành, câu chuyện mà tôi muốn kể cho khán giả lần này còn là những phân hóa liên quan đến giai cấp, quan điểm trọng nam khinh nữ. Đặc biệt là hình ảnh rước kiệu thây ma, hình nhân giấy mà phim sử dụng không chỉ mang ý nghĩa về một dạng tai ương, một điềm dữ xảy đến mà còn là hiện thân của nghiệp quả. Còn nghiệp quả sẽ báo ứng như thế nào thì mọi thứ sẽ tiết lộ vào tháng 11 năm nay".

Nhân vật linh miêu trong phim Linh miêu - Quỷ nhập tràng. Ảnh: NSX

Ngoài hình ảnh, màu sắc đặc tả không khí trong đoạn First Look của Linh miêu - Quỷ nhập tràng cũng ít nhiều mang đến cho khán giả thắc mắc. Thông thường với những phim liên quan đến đề tài kinh dị, nhuốm màu truyền thuyết, các nhà làm phim thường có xu hướng sử dụng màu đen làm chủ đạo nhằm tạo cảm giác huyền bí, kết hợp cùng các góc quay sâu mang đến vẻ rùng rợn và sợ hãi. Ngược lại, đoạn First Look của Linh miêu - Quỷ nhập tràng lại chọn tone màu xanh chủ đạo.

Giám đốc sáng tạo Võ Thành Hòa chia sẻ với PV Dân Việt về lý do chọn tông màu xanh: "Màu xanh thường đại diện cho nguồn sống và sự hy vọng về khởi đầu mới trong điện ảnh. Nhưng đó không phải là cách dùng duy nhất của màu này. Nếu thường coi qua các điện ảnh nước ngoài thì bạn sẽ thấy xanh còn dùng để tạo nên cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa, nó còn gợi lên cảm của sự tối tăm, khó đoán".

Nghệ sĩ Hồng Đào trong phim Linh miêu - Quỷ nhập tràng. Ảnh: NSX

Nói về việc tiếp tục hợp tác với đạo diễn Lưu Thành Luân thay vì lựa chọn một tổ đội khác để đem lại màu sắc mới mẻ, khó đoán hơn, nhất là khi có hoài nghi cho rằng phong cách kể chuyện của Lưu Thành Luân thể hiện tiếp tục trong một bộ phim về đề tài linh dị sẽ dễ đi theo lối mòn, đạo diễn các tác phẩm điện ảnh trăm tỷ Võ Thanh Hòa kiêm giám đốc sáng tạo của Linh miêu - Quỷ nhập tràng bày tỏ:

"Chất liệu Luân mang đến khiến tôi ấn tượng là hơi thở văn hóa trong các tác phẩm điện ảnh mà Luân làm. Không chỉ là hình ảnh, nghề nghiệp của các nhân vật, trang phục mà còn là những ẩn dụ để tôn lên cái đẹp của văn hóa dân gian Việt Nam. Đó là thứ tôi rất thích và tìm được sự đồng điệu khi cùng Linh miêu - Quỷ nhập tràng với Luân".

Đạo diễn Lưu Thành Luân bày tỏ: "Từ Quỷ cẩu đến Linh miêu - Quỷ nhập tràng ắt hẳn khán giả cũng phần nào hiểu được màu sắc điện ảnh mà tôi theo đuổi. Luân nghĩ nó không phải là lối mòn mà nó là chữ ký của riêng mình. Tôi vẫn là người mới nên cũng phải cho khán giả biết rõ màu sắc nhất định của mình đã. Và tôi tin là sự quan tâm của mọi người dành cho Quỷ cẩu hay Linh miêu - Quỷ nhập tràng đều sẽ trở thành động lực rất lớn để tôi mạnh dạn hơn nữa để mở ra vũ trụ linh dị dân gian dành riêng cho điện ảnh".