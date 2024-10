Link xem trực tiếp chung kết Miss Cosmo 2024

Chung kết Miss Cosmo 2024: Cơ hội nào cho Bùi Thị Xuân Hạnh?

Hành trình "chinh chiến" tại Miss Cosmo 2024 của Bùi Thị Xuân Hạnh - đại diện Việt Nam và gần 60 thí sinh tham gia cuộc thi này sắp khép lại. Trước chung kết Miss Cosmo 2024, mỹ nhân gốc Ninh Bình thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc khi chia sẻ loạt ảnh diện trang phục bikini khoe khéo vóc dáng nuột nà.

Bùi Thị Xuân Hạnh sở hữu chiều cao 1,71m cùng số đo 3 vòng gợi cảm lần lượt là 82-60-87cm. (Ảnh: FBNV)

Sát giờ chung kết Miss Cosmo 2024, một số chuyên trang sắc đẹp đưa ra bảng xếp hạng dự đoán cuối cùng về dàn thí sinh nổi bật nhất tại cuộc thi sắc đẹp này.



Theo chuyên trang sắc đẹp Crown Talk, chủ nhân vương miện Miss Cosmo 2024 có thể là người đẹp Ketut Permata Juliastrid Sari - Miss Cosmo Indonesia. Các thí sinh trong Top 10 dự đoán của chuyên trang sắc đẹp này lần lượt là: Peru, Philippines, Cộng hòa Dominica, Thái Lan, Mỹ, Honduras, Việt Nam, Mexico và New Zealand.

Nếu dự đoán của Crown Talk là đúng thì cộng đồng yêu nhan sắc cũng không quá bất ngờ vì đại diện Indonesia thể hiện phong độ tốt ngay từ những ngày đầu tham gia cuộc thi Miss Cosmo 2024. Thậm chí, chuyên trang sắc đẹp quốc tế Sash Factor từng đưa ra bảng dự đoán xếp hạng người đẹp Ketut Permata Juliastrid Sari có phần trình diễn nổi bật nhất tại sự kiện "Hello Cosmo From Vietnam".

Chuyên trang Crown Talk dự đoán chủ nhân vương miện Miss Cosmo 2024 là đại diện Indonesia. (Ảnh: Instagram Crown Talk)

Clip: Bùi Thị Xuân Hạnh hô tên khi trình diễn trang phục dạ hội trước chung kết Miss Cosmo 2024. (Nguồn: FB Miss Cosmo Vietnam - Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam)



Sau đêm thi Jury Session (Vòng Thẩm định/ Đánh giá của Ban giám khảo), cộng đồng yêu nhan sắc kỳ vọng Hoa hậu Bùi Thị Xuân Hạnh sẽ tỏa sáng tại chung kết Miss Cosmo 2024. Trong đêm thi quan trọng này, đại diện Việt Nam sẽ trình diễn trong trang phục dạ hội mang tên "Power Beyond Space".

Trước đó, Xuân Hạnh đều có tên trong Top 5 thí sinh trình diễn nổi bật tại phần thi Trang phục dân tộc và "Hello Cosmo From Vietnam" trong khuôn khổ Miss Cosmo 2024 do chuyên trang sắc đẹp Sash Factor dự đoán. Sau chương trình "Best of Vietnam", đại diện Việt Nam được xếp ở vị trí 11 trong bảng dự đoán xếp hạng lần 2 của chuyên trang Missosology.

Theo BTC Miss Cosmo, người đẹp Lujeyn Ahmed - Miss Cosmo Tanzania hiện là thí sinh cao điểm nhất có cơ hội vào thăng Top 10 Miss Cosmo 2024 nếu thắng giải "Cosmo people's choice".

Thành viên ban giám khảo chấm thi chung kết Miss Cosmo 2024 gồm: Cựu chủ tịch Miss Universe - Paula Shugart, nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam; nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ - Phạm Quang Vinh; Á hậu 2 Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 (Miss Supranational) Nguyễn Huỳnh Kim Duyên; Miss Universe 2021 - Harnaaz Sandhu và Hoa hậu H'Hen Niê - Top 5 Miss Universe 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017...

Dàn đối thủ của Bùi Thị Xuân Hạnh tại chung kết Miss Cosmo 2024. (Ảnh: BTC Miss Cosmo)

Chung kết Miss Cosmo 2024 diễn ra vào lúc 19 giờ tại TP.HCM. Chương trình được trực tiếp trên: AXN, YouTube Miss Cosmo, VTV9, VieON. Dân Việt xin gửi đến quý độc giả link xem trực tiếp chung kết Miss Cosmo 2024:

https://www.youtube.com/watch?v=bruE45L4760