Top 8 ứng viên sáng giá nhất tại chung kết Miss Cosmo 2024

Ngay từ những ngày đầu tham gia "đường đua" Miss Cosmo 2024, người đẹp Franki Russell - Miss Cosmo New Zealand đã được đánh giá cao về nhan sắc. Theo bảng dự đoán Top 5 người đẹp nổi bật tại Miss Cosmo 2024 của chuyên trang Missosology, Miss Cosmo New Zealand dẫn đầu. Xếp sau đại diện New Zealand lần lượt là các đại diện Peru, Indonesia, Dominican Republic và Chile. (Ảnh: Miss Cosmo)