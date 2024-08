Chung kết Miss Grand Vietnam 2024: Top 36 tranh tài

Chung kết Miss Grand Vietnam 2024 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) diễn ra vào tối nay (3/8) tại Phan Thiết, Bình Thuận. Trong đêm thi quan trọng này, Top 36 thí sinh xuất sắc sẽ tranh tài để tìm ra chủ nhân của vương miện Miss Grand Vietnam 2024 mang tên "Spring Spirit - Xuân Ý" cùng 4 chiếc tiara cho 4 Á hậu.

Chia sẻ với Dân Việt, BTC Miss Grand Vietnam cho biết, các thí sinh sẽ thể hiện tiết mục đồng diễn mở màn và hô tên giới thiệu, phần thi bikini đơn, trình diễn trang phục dạ hội, thuyết trình về hòa bình, phần thi ứng xử cùng ban giám khảo...

Thành viên Ban giám khảo Miss Grand Vietnam 2024 gồm: Hoa hậu Hà Kiều Anh đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo; NSND Vương Duy Biên giữ vị trí Phó Ban giám khảo; Hoa hậu Thùy Tiên; Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Hoa hậu Lê Hoàng Phương; siêu mẫu Minh Tú; diễn viên Quốc Trường...

Hoa hậu Lê Hoàng Phương xúc động trong buổi tổng duyệt trước chung kết Miss Grand Vietnam. (Ảnh: BTC)

Trong ngày kết thúc nhiệm kỳ tại Miss Grand Vietnam, Hoa hậu Lê Hoàng Phương tiết lộ, cô sẽ không final walk (những bước đi cuối cùng với vai trò đương kim Hoa hậu - PV) một mình.

“Tôi mong rằng màn final walk của mình có thể được thực hiện cùng người hâm mộ, bởi tôi luôn muốn được tri ân người hâm mộ trong suốt hành trình của mình. Hiện tại, tôi có rất nhiều cảm xúc trong những giờ cuối cùng đương nhiệm Miss Grand Vietnam. Trước đó, trong buổi tổng duyệt chung kết Miss Grand Vietnam 2024, tôi cảm thấy bồi hồi khi ngồi ở dưới nhìn lên sân khấu thấy các thí sinh tỏa sáng và thấy hình bóng của mình ở thời điểm một năm trước".



Trước chung kết Miss Grand Vietnam 2024, nhiều thí sinh được cộng đồng yêu nhan sắc kỳ vọng sẽ tỏa sáng như: Trần Hồng Ngọc, Bùi Lý Thiên Hương, Nguyễn Phạm Thiên Kim, Kim Tú Bình, Vũ Thị Thu Hiền... Trong đó, Top 5 Best in Swimsuit (do ban giám khảo chấm điểm) lộ diện gồm: Lê Phan Hạnh Nguyên; Nguyễn Đặng Huyền Trang; Bùi Lý Thiên Hương; Trần Hồng Ngọc và Nguyễn Thị Lệ Nam. Thí sinh chiến giải thưởng này sẽ vào thẳng Top 20 Miss Grand Vietnam 2024.

Trần Hồng Ngọc, Bùi Lý Thiên Hương và các thí sinh hiện đang có mặt trong Top 5 Best in Swimsuit do ban giám khảo chấm điểm. (Ảnh: BTC)

Liệu ai sẽ là người kế nhiệm Hoa hậu Lê Hoàng Phương?

Chung kết Miss Grand Vietnam 2023: Top 36 thí sinh tranh tài

Mở màn chung kết chung kết Miss Grand Vietnam 2024 là tiết mục đồng diễn của Top 36 thí sinh cùng Hoa hậu Lê Hoàng Phương. Sau đó, Top 36 người đẹp chính thức tranh tài với màn hô tên được cho là "đặc sản" của cuộc thi Miss Grand. Theo đó, nhóm 3 thí sinh bước lên sân khấu thực hiện phần hô tên của mình.

Top 36 thí sinh mở màn chung kết Miss Grand Vietnam 2023 với tiết mục đồng diễn cùng Hoa hậu Lê Hoàng Phương (Nguồn: Ghi màn hình Miss Grand Vietnam)

Thí sinh Nguyễn Thị Lệ Nam thể hiện màn hô tên tại chung kết Miss Grand Vietnam 2023. (Ảnh: Chụp màn hình)

Các thí sinh tranh tài với màn hô tên được cho là "đặc sản" của cuộc thi Miss Grand. (Ảnh: Chụp màn hình)

Clip: Thí sinh Nguyễn Vĩnh Hà Phương, Vũ Thị Thu Hiền... có màn hô tên độc đáo nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. (Nguồn: Ghi màn hình Miss Grand Vietnam)

*Dân Việt sẽ cập nhật kết quả chung kết Miss Grand Vietnam 2024 tại đây!