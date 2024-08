Lộ diện bạn gái của em trai Phạm Băng Băng?

Ngày 16/8, mạng xã hội xôn xao khi video ghi lại cảnh Phạm Thừa Thừa có những cử chỉ thân mật với một cô gái lạ mặt được lan truyền rộng rãi. Sự kiện này không chỉ gây chú ý vì sự xuất hiện của nam ca sĩ trẻ mà còn bởi người bạn thân là doanh nhân Mãi Siêu - chồng cũ của diễn viên Trương Gia Nghê. Trong video, Phạm Thừa Thừa và cô gái đồng điệu trong trang phục giản dị và đều đội mũ màu đen, ngồi cạnh nhau với những cử chỉ vô cùng tình tứ.

Bạn gái của em trai Phạm Băng Băng là nữ diễn viên trẻ Chu Khiết Quỳnh?

Sự gần gũi giữa họ được thể hiện qua những hành động như Phạm Thừa Thừa vén tóc cho cô gái, hay cô gái nhẹ nhàng xoa mặt anh. Cả hai cùng nhìn nhau và mỉm cười cho thấy một mối quan hệ khá thân thiết. Không ít người hâm mộ đã đặt nghi vấn, liệu Phạm Thừa Thừa có đang trong mối quan hệ tình cảm không, khi những hình ảnh như thế này không thường xuất hiện công khai.

Lộ diện bạn gái em trai Phạm Băng Băng. Ảnh: IG.

Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã lan truyền tin đồn cô gái trong video là Chu Khiết Quỳnh, một nữ diễn viên trẻ. Tuy nhiên, phía Chu Khiết Quỳnh đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận mối liên hệ này. Mặt khác, đại diện của Phạm Thừa Thừa cho biết, nam ca sĩ chỉ đơn thuần đi ăn tối cùng bạn bè trong lúc giải lao từ lịch trình quay phim. Đồng thời, họ cũng khẳng định, việc quay lén đã vi phạm quyền riêng tư của anh và studio sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi này.

Phạm Thừa Thừa (sinh năm 2000) là em trai của nữ diễn viên nổi tiếng Phạm Băng Băng. Anh bắt đầu sự nghiệp với tư cách là thực tập sinh tại Hàn Quốc và sau đó trở về Trung Quốc để phát triển sự nghiệp. Ngay từ khi xuất hiện trong chương trình Idol Producer, Phạm Thừa Thừa đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vào danh tiếng của chị gái và ngoại hình ấn tượng cùng kỹ năng nghệ thuật vượt trội.

Phạm Thừa Thừa từng bị cho là con riêng của Phạm Băng Băng trong quá khứ. Ảnh: Sina.

Phạm Thừa Thừa không chỉ góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình mà còn là cố vấn cho chương trình China's New Rap và thành viên cố định của Keep Running. Anh cũng từng vướng vào tin đồn tình cảm với Bạch Lộc khi cả hai tham gia Keep Running mùa thứ 12, với những tương tác thân mật gây tranh cãi, khiến không ít khán giả không hài lòng vì cho rằng, họ đã vượt qua ranh giới bình thường giữa nam và nữ.

Sự việc lần này lại một lần nữa đặt Phạm Thừa Thừa vào tâm điểm của dư luận, cho thấy sức hút không nhỏ của anh đối với công chúng và truyền thông.