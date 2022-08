Lộ mối quan hệ của bà chủ chuỗi Bếp Diêm Phố vừa vỡ nợ vì vay nặng lãi

"Hé lộ" tài chính và mối quan hệ của bà chủ Bếp Diêm Phố vừa tuyên bố vỡ nợ

Cộng đồng mạng mấy ngày nay xôn xao trước thông tin bà Nguyễn Thị Thu Hà - chủ chuỗi cửa hàng thực phẩm Bếp Diêm Phố, đồng thời là Admin của nhóm Chợ Quê nổi tiếng với hơn 1,2 triệu thành viên tuyên bố vỡ nợ.

Tối 13/8, bà Hà đã đăng tải bài viết "Xin lỗi mọi người vì tất cả" trên fanpage của Bếp Diêm Phố kèm theo việc thừa nhận "dính" vào vay nặng lãi. Bà thừa nhận phải trả lãi từ 2-3 tỷ đồng/tháng. Và đa phần số nợ bà Nguyễn Thị Thu Hà đã trả lãi đến 60% -70% tiền gốc. Thậm chí có khoản vay bà Hà đã trả lãi gấp đôi gấp ba tiền gốc.

Chuỗi Bếp Diêm Phố hiện có 5 cửa hàng ở Hà Nội. Bà Hà cũng là chủ sở hữu website bepdiempho.vn đăng ký 4/1/2021. (Tuy nhiên, website này chưa được đăng ký với Bộ Công Thương).

Sau vụ việc, chuỗi cửa hàng Bếp Diêm Phố đồng loạt đóng cửa, không hoạt động.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 21/5/1990) thường trú ở Hải Phòng. Bà Hà hiện là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Chợ Quê (Công ty Chợ Quê).

Chợ Quê được thành lập ngày 12/9/2018 với ngành nghề kinh doanh gồm bán buôn thực phẩm; Dịch vụ phục vụ đồ uống, bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì; Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng; Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại...Trong đó ngành nghề kinh doanh chính là “nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động”.

Chợ Quê có vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu tại thời điểm thành lập gồm ông Lang Văn In góp 2,5 tỷ đồng và bà Nguyễn Thị Thu Hà 2,5 tỷ đồng.

Vào thời điểm tháng 1/2021, bà chủ Bếp Diêm Phố - Nguyễn Thị Thu Hà vay mua xe Huyndai Santafe tại một ngân hàng thương mại trong nước.

Đồng sở hữu Chợ Quê với Nguyễn Thị Thu Hà, Lang Văn In có gì?

Liên quan đến đồng sở hữu Chợ Quê - ông Lang Văn In vào tháng 2/2022 đã thế chấp một loạt sổ tiết kiệm đảm bảo cho khoản vay của ông Lang Văn In tại Ngân hàng An Bình. Theo đó, 7 số tiết kiệm mang tên ông Lang Văn In do Ngân hàng Đại chúng Việt Nam phát hành có giá trị gần 62 tỷ đồng đã được làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng An Bình.

Trước đó, tháng 10/2020, ông Lang Văn In và vợ Nguyễn Băng Thương đã dùng 4 sổ tiết kiệm tiền tại Ngân hàng A – Chi nhánh Nam Thanh Hóa đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng Quân đội. Tháng 4/2020 thế chấp một loạt sổ tiết kiệm trị giá hơn 20 tỷ đồng tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nghi Sơn.

Tháng 7/2020, một tài sản bất động sản có giá trị của vợ chồng ông Lang Văn In và bà Nguyễn Băng Thương là căn hộ chung cư Tháp C – Tổ hợp Văn phòng, thương mại và chung cư cao cấp Golden Palace, P. Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội có diện tích 338,3m2 đã được Ngân hàng BIDV đem đấu giá phát mại tài sản.