Lỡ sa chân vào mối quan hệ bất chính, tôi bị con gái ruột tống tiền

Vợ chồng tôi lấy nhau gần 17 năm và có hai đứa con, con gái lớn học lớp 10 còn con trai nhỏ học lớp 5. Nhìn bề ngoài, mọi người đều nghĩ gia đình tôi có cuộc sống viên mãn khi con cái khoẻ mạnh, kinh tế khá giả.



Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi vợ tôi cậy cha mẹ giàu có, tỏ ra khinh thường chồng. Không chỉ trong cách cư xử hàng ngày mà ngay cả chuyện trên giường, vợ vẫn tỏ ra mình là người ban ơn cho tôi.

Mối quan hệ ngoài luồng của tôi kéo dài được 8 tháng, tôi thấy hạnh phúc thật sự khi có An bên cạnh. Ảnh minh hoạ

Nếu muốn gần gũi, tôi phải năn nỉ nhiều lần, vợ mới chiều. Vợ luôn nhắc đi nhắc lại, nếu tôi không được ba vợ giúp đỡ, tạo dựng sự nghiệp thì mãi chỉ là anh kĩ sư quèn không ngóc đầu lên được.

Hiện tại tôi đang làm việc cho công ty xây dựng của ba vợ. Tôi biết ơn nhà vợ nhưng cái kiểu vợ ỷ thế làm tôi rất chán ngán. Tôi phải thừa nhận, nhờ ba mẹ vợ chúng tôi mới có nhà lầu xe hơi, công việc ổn định do gia đình tôi ở quê rất nghèo, không giúp đỡ được gì.

Nhưng tự ái của đàn ông khiến tôi thấy bức bối trong cuộc hôn nhân hiện tại. Để rồi đến khi gặp An – một phụ nữ bình thường về cả nhan sắc lẫn vị trí xã hội, tôi mới cảm thấy được sống là chính mình.

Sự dịu dàng nhún nhường, ánh mắt ngưỡng mộ của An làm trái tim tôi xao xuyến. An làm mẹ đơn thân của một cô con gái lên 7 tuổi, cô ấy nấu ăn cho thợ ở công trình tôi đang chỉ huy xây dựng.

Tôi tin An đến với tôi bằng tình cảm chứ không phải muốn lợi dụng tiền bạc. Bằng chứng nhiều lần tôi ngỏ ý giúp đỡ, An đều từ chối. Cô ấy "hiến thân" cho tôi một cách tự nguyện, không tính toán. Bất cứ khi nào tôi cần, An đều đáp ứng nhiệt tình.

Cách chiều chuộng trên giường của An làm tôi hạnh phúc đến ngây ngất vì tôi luôn là kẻ phải phục vụ mỗi lần ân ái cùng vợ. Mối quan hệ kéo dài được hơn 8 tháng và hết sức kín kẽ nên không ai biết.

Từ ngày có An, tôi mới thấy mình được làm đàn ông thực thụ, che chở cho người phụ nữ yếu đuối. Vợ tôi mải mê làm ăn, làm đẹp, đi chơi, vốn khinh thường chồng nên cô ấy không hề để ý đến sợ thay đổi của tôi.

Nhưng tất cả không qua được mắt con gái lớn. Con gái đã tự thuê thám tử theo dõi, thu thập bằng chứng đầy đủ về mối quan hệ giữa tôi và An. Nó vốn là một đứa có cá tính mạnh nên thích làm những gì mình muốn.

Con gái cũng đã lớn để hiểu rõ thực chất cuộc sống gia đình ra sao, ba mẹ như thế nào với nhau. Sau khi nắm được thông tin, con gái đã có một cuộc thương lượng với tôi rất rõ ràng.

Nó bảo: "Con biết ba mẹ chẳng hạnh phúc nhưng chuyện ba có người phụ nữ khác sẽ khiến mẹ nổi điên. Con không muốn làm khó ba. Con sẽ giữ kín chuyện này với điều kiện ba sẽ phải đáp ứng mọi yêu cầu của con".

Tôi chẳng còn cách nào khác đành phải chấp nhận. Tôi biết, nếu vợ phát hiện, tôi sẽ phải ra đi trắng tay, gia đình và sự nghiệp sẽ tan tành. Ở độ tuổi này, việc khởi nghiệp lại từ đầu sẽ rất khó khăn.

Con gái bí mật thuê thám tử theo dõi tôi và có đầy đủ bằng chứng về chuyện ngoại tình của tôi. Nó dùng bí mật đó để sai khiến tôi làm đủ việc. Ảnh minh hoạ

Tôi định sẽ chiều theo ý con gái một thời gian và tìm cách cắt đứt mối quan hệ với An trong êm đẹp. Nhưng mọi việc không như dự tính, từ ngày biết chuyện, con gái tỏ ra khinh thường tôi, ngoài yêu cầu tăng thêm tiền chi tiêu hàng tháng, con sai tôi làm đủ thứ việc với giọng trịch thượng.

Nó đi quán bar thâu đêm, gọi tôi đến thanh toán hoá đơn gần chục triệu. Tôi mở miệng nhắc thì con gắt: "Ba không có quyền dạy dỗ con trong khi bản thân chẳng tốt đẹp gì". Những câu nói đó như nhát dao cứa vào tim tôi đau nhói.

Cả tháng nay tôi mất ăn mất ngủ, mỗi lần chạm mặt con gái, thấy thái độ láo xược của nó, lòng dạ tôi như sôi lên. Nhưng tôi không thể làm căng vì con đang nắm giữ bí mật của tôi. Nếu con tiết lộ, tôi sẽ mất tất cả nhưng cứ chiều theo những yêu cầu ngày càng quái đản của nó thì tôi không thể chịu nổi.

Tôi biết mình đã sai nhưng không biết làm thế nào để thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này.